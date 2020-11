Il grasso localizzato sull'addome , infatti, è uno dei più insidiosi e molto spesso non se ne va semplicemente dimagrendo o allenandosi. L'unica strada è abbinare entrambe le cose e far convivere alimentazione sana ed esercizi costanti e mirati nella fascia addominale .Proprio come quelli previsti dal Mountain Climber.

Avere la addominali scolpiti è il sogno di tutti ma ottenerla non è semplicissimo, nemmeno per chi mantiene un regime alimentare ipocalorico.

Proprio per queste enormi potenzialità, il suo movimento base, se pur con alcune modifiche, è stato trasformato in un esercizio fitness di enorme successo.

I workout per allenarli in modo completo sono diversi, ma uno dei più efficaci è il Mountain Climber , conosciuto anche come esercizio dello scalatore , proprio perché, se pur a terra e in posizione orizzontale, simula i movimenti che compiono gli alpinisti quando salgono verso le vette delle montagne.

Quando e come farlo

Il Mountain Climber può essere usato in fase di riscaldamento in vista di un allenamento più complesso o in fase defaticante al termine.

Ma si può anche inserire all'interno delle sedute stesse, siano esse total body, concentrate solo sulla fascia addominale o volte a potenziare il core, ovvero il nucleo del corpo composto da un insieme di muscoli il cui esercizio è fondamentale per migliorare postura e stabilità.

Quante ripetizioni servono

Sebbene per i principianti non esista ufficialmente una soglia minima, è bene dire che per ambire a risultati visibili bisognerebbe partire con almeno 25 ripetizioni alternate per ogni gamba, per quattro volte.

Chi ha una preparazione intermedia, invece, può arrivare a quattro serie alternate per gamba, da 50 ripetizioni.

Per i professionisti o in generale per chi è abituato ad allenamenti molto duri, l'ideale per incidere un cambiamento al proprio fisico sarebbe svolgere quattro serie per gamba da 100 ripetizioni ciascuna.

A rendere davvero efficace la finta scalata non è solo il numero delle ripetizioni, ma anche la velocità alla quale esse vengono svolte.

Non bisogna dimenticare infatti che, oltre a tonificare e scolpire, questo esercizio è un ottimo allenamento cardio e quindi deve essere fatto mantenendo un ritmo alto e sostenuto.

Per essere sicuri di farcela ci si può aiutare con un cronometro.

I principianti dovrebbero provare a concludere la sessione entro i 30 secondi, gli intermedi entro un minuto e i fitness addicted in due minuti.