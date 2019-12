Monopattino elettrico: quale scegliere e perché

Il monopattino elettrico è un mezzo di trasporto eco-friendly e divertente che sta facendo innamorare tantissime persone. Bambini e adulti lo adorano. I più piccoli lo usano quando vanno al parco o per camminare sul marciapiede insieme a mamma e papà. Gli adulti lo hanno sostituito - ove possibile - con macchina, scooter, per muoversi nel rispetto dell'ambiente e facendo anche un po' di sano movimento.

In commercio esistono diversi modelli di monopattino elettrico, per tutte le esigenze. Con ruote grandi, piccole, monopattini pieghevoli, per adulti, per bambini. Andiamo a conoscere meglio il variegato mondo di questo mezzo di trasporto amico dell'ambiente e del risparmio.