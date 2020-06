Migliori Smartwatch 2020 secondo le recensioni di Amazon

Tutto questo racchiuso in un accessorio da polso che, oltre ad essere funzionale e tecnologico, risulta, aspetto da non sottovalutare, molto trendy.

Non semplici orologi, molto più dei diffusi smartband . Sono i fitness tracker per eccellenza, orologi intelligenti che accompagnano sportivi (e non solo) durante le loro giornate, monitorandonele attività e offrendo un ricco ventaglio di funzioni utili.

HONOR Band 5 Activity Tracker

Tra gli smartwatch più apprezzati dagli utenti Amazon, per caratteristiche e rapporto qualità-prezzo troviamo l'Honor Band 5 Activity Tracker. Uno smartwatch dall'ampio schermo con display a colori chiaro robusto e resistente ai graffi. L'apparecchio permette di monitorare frequenza cardiaca e il sonno, identifica con precisione 6 principali problemi di sonno e offre oltre 200 suggerimenti personalizzati per aiutarti a dormire bene.

Lo smartwatch in questione, inoltre, rileva l'ossigeno nel sangue e controlla facilmente i cambiamenti nel corpo. Ha un design piacevole sia per uomo che per donna, è impermeabile, fino a 50 metri di resistenza all'acqua, nuoto, pioggia e lavaggio delle mani possono essere indossati. Consigliato, dunque, anche ai nuotatori poiché riesce a rilevare la velocità del nuoto, la distanza, le calorie. Non sarà tra i migliori smartwatch per il nuoto, ma sicuramente è un accessorio utile. Honor Band 5 Activity Tracker inoltre è dotato di notifica di chiamate, SMS, e-mail, allarme a vibrazione, allarme intelligente, timer per rendere la vita più semplice e intelligente.

Si tratta di uno smartwatch di buona qualità ad un prezzo molto conveniente, anche per questo gli utenti Amazon lo apprezzano particolarmente. Un cliente ha lamentato l'assenza del saturimetro in questo modello.