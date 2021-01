Migliori Smartwatch 2021: Modelli, Prezzi, Recensioni

Migliori Smartwatch 2021 Negli ultimi anni gli smartwatch sono diventati accessori indispensabili nella vita di tutti i giorni. Utili per chi pratica sport ma anche per chi desidera gestire chiamate e messaggi tramite l'orologio o ancora per chi vuole tenere sotto controllo i principali parametri per la salute, gli smartwatch rappresentano dei validissimi alleati. Attraverso questi dispositivi è infatti possibile fare di tutto: non solo rispondere al telefono, gestire contenuti musicali e scattare foto a distanza ma anche contare passi, misurare le calorie, monitorare l'ossigenazione del sangue e persino, con alcuni modelli, inviare SOS in caso di bisogno. In commercio è possibile trovare moltissimi smartwatch, con funzionalità e prezzi differenti: per questo orientarsi nella scelta non è sempre facile. Come trovare dunque quello più adatto alle proprie esigenze? Per fornire qualche dettaglio utile, abbiamo selezionato su Amazon i migliori smartwatch 2021, partendo dai modelli più costosi, lanciati di recente dalle grandi marche, fino a quelli più economici ma comunque estremamente funzionali per chi desidera puntare su una soluzione basic. Di seguito la classifica.

Xiaomi Band 5 Orologio Fitness Tracker Infine, tra i modelli più economici ma sempre molto apprezzati, anche Xiaomi Band 5. Disponibile in diverse colori, si caratterizza per il design slim e include diverse funzioni tra cui contapassi, cardiofrequenzimetro, misurazione della qualità del sonno più 11 modalità di sport, compreso il nuoto, grazie al rivestimento impermeabile fino a 50 metri. Il dispositivo di Xiaomi, oltre a permettere di ricevere notifiche in caso di chiamate e messaggi, anche whatsapp, ha una batteria che può durare 14 giorni, o anche di più in modalità risparmio energetico, e consente di scattare foto a distanza con lo smartphone.

Xiaomi Band 5 Orologio Fitness Tracker Uomo Donna Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi Smartband Sportivo Activity Tracker Versione Globale € 33,99 € 34,94 -3% Vedi l'offerta "Contenuto sponsorizzato: My-personaltrainer.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, My-personaltrainer.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati."