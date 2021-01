Migliori Smartband 2021 per il Fitness: Modelli, Prezzi, Recensioni

Migliori smartband 2021 per il fitness Per gli amanti dello sport uno strumento sicuramente utile per monitorare il proprio allenamento sono gli smartband. Questi pratici dispositivi, da indossare al polso, sono infatti braccialetti intelligenti che permettono di registrare i dati relativi alla propria attività di fitness, rendendoli poi disponibili e consultabili su un piccolo display ma anche su smartphone e tablet qualora vi sia la possibilità di collegarli tramite app. In commercio esistono modelli diversi: da quelli più semplici che dispongono della funzione principale di contapassi a quelli più innovativi, che offrono anche monitoraggio del sonno, cardiofrequenzimetro e, in alcuni casi, anche la possibilità di misurare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue. Tra gli smartband più all'avanguardia, inoltre, si annoverano quelli dotati di GPS e che quindi consentono anche la geolocalizzazione. Come orientarsi al meglio nella scelta e trovare lo smartband più adatto alle proprie esigenze? Abbiamo fatto una classifica di quelli più venduti su Amazon. Eccoli!

HONOR Band 5 Tra i più apprezzati su Amazon anche lo smartband proposto da Honor che oltre ad analizzare in modo intelligente l'attività fitness, offre anche alcuni suggerimenti durante l'allenamento per migliorare le prestazioni. Tra le sue funzioni, inoltre, il contapassi, il monitoraggio della frequenza cardiaca, durante il giorno e la notte, e l'analisi del sonno. Perfetto per i runner, permette anche di ottenere un rapporto aggiornato sui test in esecuzione. Quando il rilevamento della frequenza cardiaca nelle 24 ore è disattivato, la batteria può durare per circa 20 giorni.