Migliori Smartband 2024 per il Fitness: Modelli, Prezzi, Recensioni

In commercio esistono modelli diversi: da quelli più semplici che dispongono della funzione principale di contapassi a quelli più innovativi, che offrono anche monitoraggio del sonno , cardiofrequenzimetro e, in alcuni casi, anche la possibilità di misurare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue . Tra gli smartband più all'avanguardia, inoltre, si annoverano quelli dotati di GPS e che quindi consentono anche la geolocalizzazione .

Per gli amanti dello sport uno strumento sicuramente utile per monitorare il proprio allenamento sono gli smartband .

I 5 smartband più venduti su Amazon

Tra i tantissimi modelli di smartband per il fitness disponibili per l'acquisto online, alcuni sono stati in grado di scalare la classifica delle preferenze da parte degli utenti, totalizzando un maggior numero di recensioni positive, ordinativi e feedback a cinque stelle post-acquisto.

Xiaomi Band 7

Tra gli smartband più apprezzati su Amazon c'è quello di Xiaomi, economico ma molto amato per le sue funzionalità. Il modello integra, oltre alla corsa, addirittura 120 modalità sportive professionali, tra le quali vogatore, cyclette, salto della corda, yoga e nuoto. Dotato di cardiofrequenzimetro, permette di monitorare in tempo reale il battito con avvisi di frequenza cardiaca e può essere utilizzato anche per tenere sotto controllo il sonno e la sedentarietà oltre che per tracciare il ciclo mestruale. In modalità di risparmio energetico, la batteria può durare fino a 14 giorni. Un modello che rappresenta un'ottima soluzione di compromesso.

HONOR Band 7

Tra i più apprezzati su Amazon anche lo smartband proposto da Honor, che permette di tenere sotto controllo le prestazioni sportive ma anche di controllare la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno del sangue e la qualità del sonno: il modello identifica infatti con precisione 6 principali problemi di sonno e offre oltre 200 suggerimenti personalizzati per superarli. Honor Band 7 supporta 11 tipi di allenamento professionali e 85 personalizzati. Allo stesso tempo, il dispositivo permette di ricevere notifica delle chiamate, SMS o e-mail oltre che di impostare promemoria e timer.

HUAWEI Band 7

Molto gettonato anche il modello di Huawei: durante la corsa, il dispositivo monitora distanza e frequenza cardiaca e invia una notifica nel caso di superamento del limite di battiti. Dotato inoltre di GPS integrato, inoltre, permette di visualizzare la mappa dell'allenamento e i relativi dati a fine esercizio. Tra le sue caratteristiche anche il monitoraggio del sonno: il dispositivo riconosce infatti le quattro fasi principali ed è in grado di inviare feedback relativi alla qualità del sonno, aiutando a riconoscere fino a 6 problemi e fornendo consigli utili a risolverli. Lo smartwatch Huawei può essre utilizzato anche per altri tipi di sport e, collegato allo smartphone, permette di gestire notifiche, messaggi e chiamate. Uno smartband leggero, con un bellissimo schermo AMOLED e 96 modalità di allenamento integrate: ha uno dei migliori rapporti qualità/prezzo in circolazione.

Oppo Band

Elegante e sportivo, Oppo Band sta benissimo su qualsiasi polso, sia che si debba fare attività sportiva o indossarlo nella quotidianità: con poco più di 20 grammi di peso, non ti accorgerai di indossarlo. Il suo ampio display da 1'' Amoled è ben leggibile in ogni condizione di illuminazione. Con 12 modalità di allenamento, Oppo Band è in grado di seguirti in ogni tua attività sportiva, dalla camminata allo yoga, senza scordare il nuoto. L'esclusiva modalità corsa brucia-grassi diventerà il tuo personal trainer per mantenerti in forma. La batteria assicura fino a 12 giorni di autonomia e si ricarica in appena 90 minuti. Si può controllare la fotocamera dello smartphone usandolo come telecomando remoto e, grazie ai suoi sensori, monitora il sonno, il battito cardiaco e la saturazione del sangue.

Fitbit Inspire 2

Tra i modelli più costosi ma apprezzati, infine, c'è lo smartband di Fitbit che offre rilevazioni di precisione e funzionalità all'avanguardia. Il dispositivo consente una rilevazione continua del battito cardiaco, per tracciare le calorie bruciate e ottimizzare l'allenamento. Non solo, collegato allo smartphone, può fornire consigli personalizzati per raggiungere facilmente obiettivi di benessere e forma fisica. Lo smartband di Fitbit è utile anche per monitorare il sonno poiché traccia il tempo trascorso nelle fasi di sonno leggero, profondo e REM: consultando l'app Fitbit si può così ottenere un resoconto sulla qualità del riposo e scoprire come dormire meglio. La batteria può durare fino a 10 giorni.

