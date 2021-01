Migliori Fitness tracker 2021: Modelli, Prezzi, Recensioni

Miglior Fitness tracker 2021 Indispensabili per chi pratica sport ma diventati un oggetto di culto anche per coloro che vogliono tenere sotto controllo la salute, i fitness tracker sono tra gli accessori sicuramente più acquistati negli ultimi tempi. La loro funzione è molteplice: i braccialetti da fitness sono infatti gli alleati numero uno durante l'attività sportiva, per monitorare al meglio obiettivi e risultati di allenamento, ma possono essere molto utili anche per verificare facilmente parametri importanti per il benessere personale, quali battito cardiaco, saturazione di ossigeno nel sangue, qualità del sonno o calorie bruciate durante il giorno. In commercio è possibile trovare modelli diversi, non solo dal punto di vista estetico ma anche degli optional a disposizione: alcuni fitness tracker, per esempio, consentono anche di rispondere al telefono, ricevere promemoria e consigli sull'allenamento o ancora di scattare foto a distanza. Per orientarsi al meglio nella scelta, abbiamo seleziona i migliori fitness tracker 2021 tra quelli più venduti su Amazon. Eccoli!

Xiaomi Band 5 Orologio Fitness Tracker Tra i fitness tracker più apprezzati c'è il modello Xiaomi Band 5 che annovera diverse funzionalità. Dotato di un display più ampio rispetto alle versioni precedenti, include 11 modalità sportive professionali. Impermeabile e dunque adatto anche per chi pratica nuoto, permette di ricevere avvisi di frequenza cardiaca ed anche di tenere traccia del ciclo mestruale. Tra gli optional, anche l'avviso di chiamata, le previsioni meteo, il promemoria eventi e la funzione trova-telefono. Xiaomi Band 5 Orologio Fitness Tracker Uomo Donna Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi Smartband Sportivo Activity Tracker Versione Globale € 29,99 € 33,99 -12% Vedi l'offerta

HONOR Band 5 Smartwatch Fitness Tracker Il fitness tracker HONOR Band 5, oltre ad offrire consigli utili per le prestazioni sportive, funziona anche come saturimetro poiché permette di monitorare il livello di ossigeno nel sangue. Il dispositivo utilizza la tecnologia di frequenza cardiaca HUAWEI TruSeen 3.0, per monitorare il battito ed è in grado di offrire alcuni utili suggerimenti di benessere per una vita sana. Tra le sue caratteristiche anche il monitoraggio della qualità del sonno, con centinaia di consigli utili per un sonno migliore, lo scatto foto a distanza e una batteria a lunga durata che può resistere fino a 20 giorni. HONOR Band 5 Smartwatch Orologio Fitness Tracker Uomo Donna Smart Watch Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi Smartband Sportivo Activity Tracker,Nero € 37,99 Vedi l'offerta