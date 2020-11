Migliori elastici tubolari

Gli elastici sono ottimi strumenti per aumentare l'efficacia dei normali esercizi che si fanno in allenamento. Il vantaggio sta nel fatto che gli elastici non sono semplicemente efficaci, ma sono addirittura conveniente, perché generalmente hanno un costo davvero abbordabile.

Molto spesso ci si chiede come scegliere quelli giusti per i nostri esercizi ed allenamento, ma anche in questo caso la risposta è semplice. Gli elastici vengono spesso venduti in set e il colore dell'elastico segnala il grado di resistenza. Se si è agli inizi è bene cominciare con l'elastico con la resistenza minore e poi, quando ci si sente perfettamente a proprio agio e gli esercizi vengono svolti praticamente senza fatica, passare alla misura/resistenza successiva.