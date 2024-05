Nella nostra società la sostenibilità e la mobilità intelligente suscitano sempre maggiore attenzione e, soprattutto negli ultimi anni, le nostre città si sono riempite di biciclette elettriche : una soluzione versatile e ecologica per muoversi per le strade urbane e non solo. Anche questo 2024 vive un boom di vendita di bici elettriche con modelli sempre più sofisticati e performanti. Ecco, quindi, una guida all'acquisto dei migliori modelli di biciclette elettriche 2024 .

Come scegliere la bici elettrica perfetta per te

Sono tre le caratteristiche da prendere in considerazione e che possono fare la differenza tra un modello e l'altro: la batteria, il peso e le dimensioni.

La batteria

La durata della batteria è charamnete un elemento chiave: dobbiamo senza dubbio optare per una bicicletta con una batteria di lunga durata, in grado di portarci in giro durante la giornata senza rischiare di rimanere a piedi e dover pedalare (magari per lunghi tratti o in salite). Dovremmo controllare anche il tempo di ricarica e la compatibilità con eventuali accessori aggiuntivi, come luci o sistemi di sicurezza. Ecco due modelli di bici elettrica con batteria a lunga durata.

RCB Bicicletta elettrica per adulti fino a 90km

La batteria è staccabile e facile da caricare e permette di percorrere 35-90 km. Questa bici può affrontare facilmente condizioni stradali più complicate, è dotata di pneumatici antiforatura resistenti all'usura e di una sospensione della forcella anteriore super ammortizzante. Cambio a 7 velocità, freni a disco meccanici anteriori e posteriori, per garantire le tue esigenze e sicurezza in salita e in discesa o accelerazione e decelerazione, con fari a LED.

ENGWE M20 Bici Elettrica Uomo

La bici elettrica ENGWE M20 è dotata di due batterie al litio da 48V 13Ah, abbinato a un potente motore brushless ad alta velocità. La velocità massima raggiunge i 25km/h. Autonomia massima di 100 km in modalità elettrica e 75 km + 75 km in modalità di assistenza.

Il peso

Una bicicletta elettrica leggera è più facile da manovrare e trasportare, specialmente se devi affrontare scale o sollevare la bici per riporla in casa o in ufficio. Cerca modelli realizzati con materiali leggeri ma resistenti, che offrano un equilibrio ottimale tra maneggevolezza e solidità strutturale.

DYU Bicicletta Elettrica Pieghevole

Motore da 250 W 36 V: la bici elettrica può raggiungere una velocità massima di 25 km/he un'inclinazione massima di 15 gradi. La batteria al litio ricaricabile da 10-Ah garantisce una lunga durata della batteria. Può percorrere 35-40KM in modalità bici leggera. Corpo in lega di alluminio-magnesio, bassa densità, alta resistenza, peso leggero e facile da trasportare.

Bicicletta Elettrica 14"Pieghevole Leggera con motore da 250W

Bicicletta elettrica TOKVTOO dotata di pneumatici antiurto da 14 pollici, motore da 250 W, potente batteria rimovibile da 36 V 16 Ah, freni a doppio disco, display a LED, sella regolabile, manubrio pieghevole e fari e fanali posteriori ultra luminosi. Pesa solo 20 chili.

Le dimensioni

Le dimensioni della bici devono adattarsi al tuo corpo e al tuo stile di guida. Opta per un telaio che ti permetta di mantenere una postura confortevole durante i tuoi spostamenti, evitando tensioni o dolori muscolari. Prova diversi modelli e regolazioni per trovare la misura perfetta per te.

EVERCROSS EK5 Bici Elettrica

La bici elettrica EVERCROSS è dotata di un motore da 250W 36V che può facilmente superare pendenze di 25 gradi. Batteria rimovibile integrata da 8,4Ah. Design pieghevole in un solo passaggio, facile da trasportare e risparmiare spazio. Questa bicicletta pieghevole ha un corpo in lega di ferro, pneumatici da 16 pollici, elevata resistenza, buon assorbimento degli urti e capacità di carico di 120 kg.

Bici elettrica HITWAY

Questa bici elettrica è dotata di freni a doppio disco anteriori e posteriori e freni elettronici per evitare che il veicolo elettrico perda il controllo.Con motore da 250 W 36 V e batteria a litio.