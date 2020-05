Migliori bici pieghevoli 2020 secondo gli utenti Amazon

Sempre più spesso si parla dei vantaggi legati all'uso di mezzi green, dai monopattini alle biciclette (classiche, bici con pedalata assistita, bici elettriche). Nei centri più piccoli il ricorso alla cosiddetta mobilità dolce è diffuso da tempo e con discreti risultati, ma è nelle grandi città che, spesso, le bici restano parcheggiate in cantine o garage, vista la scarsità delle piste ciclabili e di strade che siano davvero sicure per i ciclisti . In molti casi la soluzione migliore è integrare lo spostamento su ruote con quello sui mezzi pubblici, ma con una bici normale questo non è possibile, ecco perché le biciclette pieghevoli rappresentano una piccola rivoluzione. Comode per spostarsi senza prendere l'auto e capaci di diventare abbastanza piccole da poterci accompagnare senza problemi lungo tragitti in metro o autobus.

Revon Urban: bici pieghevole elettrica

Revon Urban è tra le bici pieghevoli elettriche più acquistate su Amazon e con le migliori recensioni dei clienti. Si tratta di un mezzo di locomozione sicuro, confortevole ed eco-friendly. Una rivoluzione per gli spostamenti urbani. Bello anche il design, le finiture, il suo aspetto pulito ed elegante, per un urban style impeccabile.

Una bici che pesa solo 17kg, che va ad una velocità massima di 25 km/h con un'autonomia fino a 50km. Dotata di una console a LED per poter controllare velocità, distanza e autonomia.

Cosa dicono le recensioni degli utenti Amazon su questa bici pieghevole? Un acquisto decisamente soddisfacente per la maggior parte degli utenti che parlano di ottimo imballaggio e descrivono il prodotto come completo. Con la bike arrivano anche la batteria, i pedali da montare, le chiavi e il libretto di istruzioni in francese ed inglese. Unica nota negativa, commenta un utente, non ha l'acceleratore ma un pannello di controllo per decidere fra tre velocità 10-15-25km e non riuscendo a dosare la velocità in partenza, ne risente un po' di manovrabilità.