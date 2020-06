Materassino da campeggio: i 5 Migliori, guida alla scelta

Se si sta progettando una vacanza in campeggio, è necessario munirsi di tutto il materiale utile a trascorrere le ferie in comodità. Dalla tenda all'abbigliamento, dalla cucina al barbecue, fino al materassino. Perché dormire comodi è una delle cose principali per rilassarsi davvero e godere al meglio di giornate al mare o in montagna.

Per chi desidera regalarsi una parentesi all'aria aperta , selvaggia, lontano dai ritmi frenetici della città per staccare completamente la spina, la vacanza in campeggio è l'ideale. Attenzione, però, a pensare che la vita da camping sia improvvisata e completamente allo stato brado, perché la verità è un'altra.

Il modello Ekkong è un materassino con struttura portante in gommapiuma. E' molto pratico e morbido perché rientra tra i materassini gonfiabili, capaci quindi di offrire del comfort in più rispetto al classico stuoino. E' molto leggero, pesa 1,25 kg, è impermeabile e anti-umidità. Il materiale esterno è assai robusto, questo perché il materassino è proprio pensato per il campeggio e quindi per resistere a strappi e piccoli inconvenienti tipici del camping. Sebbene sia autogonfiabile, al primo utilizzo è necessario soffiare un poco, perché il materassino è rimasto compresso per lungo tempo.

Sono sottili (ma disponibili in varie altezze), leggeri e si arrotolano facilmente. Perfetti per essere infilati in auto prima di partire, o tra le fibbie di uno zaino se si tratta di una vacanza avventurosa e itinerante. Ce ne sono tanti modelli, disponibili anche online, sono economici, funzionali, perfetti per coloro che non hanno particolari esigenze e cercano solo un piano morbido e pratico dove riposare.

Relefree pesa 630grammi, è venduto insieme al suo sacchetto per facilitarne il trasporto appeso fuori dallo zaino o all'interno della valigia. Molto adatto a chi deve ottimizzare gli spazi ma non vuole comunque rinunciare ad un prodotto di qualità. Consigliato per campeggio, escursioni, pesca, spiaggia ecc. Si tratta di un materassino ergonomico con cuscino incorporato. E' dotato di valvola di gonfiaggio a doppio strato, ingresso dell'aria unidirezionale per gonfiare e sgonfiare rapidamente.

Un materassino gonfiabile con retro realizzato in tessuto di nylon 40D, resistente all'usura e antistrappo. Una soluzione semplice e funzionale per dormire anche su superfici accidentate e sconnesse. L'interno del materassino e di materiale composito in TPU, isolante e resiste all'umidità.

Esistono poi una serie di materassini ultraleggeri, gonfiabili, di materiale ultraresistente, molto consigliati per campeggio, trekking, escursionismo. Si tratta di modelli semplici da gonfiare e da sgonfiare che, una volta chiusi, entrano comodamente in una borsa. Assicurano comodità, funzionalità e hanno un prezzo più che competitivo.

Il modello più apprezzato dagli utenti Amazon è il materassino autogonfiabile Active Era. Il materassino è dotato di una valvola che basta allentare perché l'aria entri all'interno, attivando così l'effetto autogonfiante. Active era pesa appena 798 gr, meno di un chilo, è compatto, resistente all' acqua e all'abrasione: ecco perché può essere un ottimo materassino per il trekking. Un dettaglio su cui vale la pena soffermarsi è senza dubbio la forma. A differenza di altri materassini da campeggio, infatti, questo è sagomato: più largo nella zona di appoggio della testa e più stretto su quella dei piedi . Questo perché Active Era è pensato per essere alloggiato dentro il sacco a pelo a mummia, offrendo maggiore comfort e

Esistono materassini da campeggio che assicurano comodità anche nel gonfiaggio. Sono i cosiddetti "materassini autogonfiabili", progettati per sostituire l'inflazione della pompa premendo a mano e risparmiando in questo modo il fiato. Diversi i modelli di materassini autogonfiabili disponibili sul mercato, alcuni dei quali hanno anche cuscino gonfiabile incorporato.

In commercio ce ne sono tantissimi modelli, singoli e anche matrimoniali, tutti realizzati in materiale resistente e anti-usura, semplici da sgonfiare.

Il materassino gonfiabile è per chi sceglie un alto livello di comfort in campeggio. Naturalmente non si adatta ad ogni tipo di campeggio, per esempio non va bene per un campeggio mobile, meglio per una vacanza in un camping fisso o in cui sapete che vi potrete spostare con la macchina. Sicuramente è l'ideale per chi ama il campeggio, ma magari ha problemi alla schiena , oppure soffre molto l'umido. Non è valido quanto un materasso ortopedico , ovviamente, ma di certo è una soluzione comoda.

Materassini per lettini da campeggio

Se si va in campeggio con i bambini è importante assicurare anche per loro sonno tranquillo e massima comodità, per questo è bene acquistare dei materassi per lettini di campeggio. Materassini in gommapiuma o in materiali simili e antisoffocamento, morbidi ma anche semplici da arrotolare e da portare in viaggio.

Ecco alcuni esempi:

Materassino per lettino Dormiglione

Dormiglione è un materassino per lettino da campeggio pratico, comodo e realizzato con materiali resistenti e antiusura. Si tratta di un comodo materassino arrotolabile, comodo da mettere in macchina per una vacanza al mare, in montagna, in campeggio con i bambini che ancora hanno bisogno del lettino.

Materassino sfoderabile alla francese,con un anima in in fibra e un rivestimento in 100% cotone . Il rivestimento è lavabile a 30 gradi. Le misure precise sono: 60x120x4 cm.

Gli utenti Amazon che lo hanno acquistato hanno apprezzato la praticità, la morbidezza e anche il prezzo molto vantaggioso. Qualche utente non ha valutato positivamente il materiale e la qualità del prodotto.