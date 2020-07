Maschere da Snorkeling 2020: Migliori Modelli per il Mare

Come scegliere la giusta maschera per le vacanze al mare? Ecco la guida completa.

Oggi, nel dettaglio, vi parliamo di maschere da snorkeling, perché in commercio ne esistono svariati modelli, più o meno costosi, con varie caratteristiche e per tutta la famiglia. Non fa proprio parte degli accessori per il nuoto , come invece il costume da nuoto , lo smartwatch da nuoto , cuffia o occhialini, ma si rivela utile se vogliamo andare alla scoperta dei fondali.

Vietato andare al mare senza una buona maschera da snorkeling, soprattutto se i fondali meritano e se si è appassionati di immersioni, nuotate, avventure in acqua. In valigia, oltre al costume, alle pinne , alle ciabattine, non va dimenticata l'accoppiata vincente "maschera e boccaglio".

Come funziona la maschera da snorkeling

La maschera da snorkeling è quello strumento che permette di vedere bene anche in mare.Protegge occhi e naso non permettendo all'acqua di entrare. Scegliere quella giusta, però, non sempre è un gioco da ragazzi, motivo per cui - spesso - non si rimane soddisfatti dell'acquisto fatto: si compra una maschera non adatta al proprio viso, entra l'acqua, si appanna in continuazione.

Come va scelta una maschera da snorkeling, dunque? E come va usata correttamente? In commercio esistono diversi modelli di maschera, ma il segreto per scegliere quella più adatta alle proprie esigenze e che soddisfi nel tempo è acquistare una maschera che si adatti alla propria forma del viso e non viceversa.

Quando si indossa una maschera, infatti, quest'ultima deve aderire bene al viso, al naso, sulla fronte, ai lati degli occhi. Indossatela a secco, inspirando con il naso, se rimane attaccata al volto per qualche secondo è la misura giusta. Tenete conto che le maschere molto spesso vanno a taglie, quindi prestate attenzione a questo importante dettaglio.

Per il resto, la scelta dipenderà dal gusto e dalle sensazioni soggettive: monolente o con due lenti separate, con lenti in vetro e in plastica, con bordo in plastica o in silicone. La scelta è variegata, andiamo alla scoperta di alcuni modelli interessanti di maschere da snorkeling da acquistare online