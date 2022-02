Maschere da sci: guida all'acquisto

Altri elementi costitutivi delle maschere da sci – e da valutare in fase di scelta - sono la clip della montatura , l' imbottitura in schiuma e lo strap .

Tra i parametri più importanti per scegliere la maschera più adatta alle nostre esigenze, c'è innanzitutto quello delle lenti , diverse per colore e capacità di filtrare la luce . Tutte le maschere filtrano integralmente i raggi UV , mentre per la luce si va dalla categoria 0 (che filtra il 20% di luce) alla 4 (che filtra il 90% circa di luce). Le lenti possono essere inoltre polarizzate , fotocromatiche (si adattano alle condizioni meteorologiche) e – cosa ormai assai comune – antigraffio e antiappannamento .

La maschera da sci – per gli amanti degli sport invernali, dallo sci alpino al fondo, passando per lo snowboard – è molto più di un accessorio. E' infatti uno strumento essenziale per proteggere occhi e viso durante l'attività sportiva, sia dalla neve e dal vento che dai detriti e – soprattutto - dal sole, molto più forte in montagna anche a causa del riverbero.

E' invece ispirata alla visiera del casco dei piloti di caccia la Flight Deck , con un campo visivo massimizzato e una aerodinamica che si sposa con il design. Questa maschera è stata progettata da Oakley per offrire una compatibilità universale, elemento importantissimo perché regala la libertà assoluta nella scelta del casco. Grazie alla tecnologia Ridgelock di Oakley integrata in questo modello, inoltre, il cambio di lenti è facile e veloce e garantisce una chiusura ermetica che impedisce alle intemperie di penetrare nella maschera.

Uno dei marchi leader per le maschere da sci è certamente Oakley. Su Amazon è particolarmente apprezzato il modello O-Frame 2.0 PRO XL , più comodo in quanto di una taglia più grande. Questa maschera è dotata di una lente stampata ad iniezione, che garantisce una elevata resistenza agli impatti e una ottica corretta. Chi l'ha acquistata sul portale di e-commerce ne loda l'ottimo rapporto tra qualità e prezzo, per le sue prestazioni elevate pur essendo un modello base. Le linee sono ottimizzate per allargare al massimo la visione periferica in tutte le direzioni, garantendo al contempo perfetta integrazione con la stragrande maggioranza dei caschi.

Più economica e pensata per chi ama la leggerezza, la maschera da sci Solar FMR rappresenta una rivoluzione nella protezione visiva, certificata dalla vittoria del premio ISPO. Questo modello della marca Head è una maschera slim, leggera e dalla costruzione frameless. La schiuma, infatti, è fissata direttamente alle lenti doppie specchiate. Chi l'ha acquistata ne ha lodato in particolare l'estetica e la qualità delle lenti, anche se viene segnalato un problema non secondario di tendenza all'appannamento.

Tra i modelli di maschere da sci della Head, troviamo la Contex Pro 5k Race , tra le ultime novità in materia di maschere da competizione. Il nuovo doppio schermo laminato amplia il campo visivo del 15% rispetto al tradizionale doppio schermo: a completare lo schema ottico, questo modello vanta un apposito trattamento anti-appannamento e che riduce il rischio di riflessi. Il campo visivo illimitato è rafforzato dalla tecnologia 5K, che aumenta il contrasto e la luminosità dei colori. Questa maschera da sci è disponibile in due misure, M e L.

Si sale un po' di livello (e di prezzo) con la maschera XView , sempre di Salomon. Questo modello, unisex, viene presentata come "adatta per tutte le condizioni meteo" ed è disponibile in taglia S e M. Chi l'ha recensita su Amazon ne ha lodato l'adattabilità a condizioni di lumonisità anche molto diverse tra loro, resa possibile dalla lente cilindrica con 100 % di protezione anti UV con VLT: 32%). Questa maschera da sci offre inoltre una riduzione del riverbero grazie al rivestimento multistrato e al sistema Airflow antiappannamento e antigraffio. Montatura minimalista per ampio campo visivo, con schiuma a doppia densità e fascia antiscivolo.

Tra i modelli più economici ma al contempo con un ottimo livello di performance, troviamo la maschera AKSIUM ACCESS di Salomon . Questo modello è unisex e con tecnologia otg (over the glasses), che lo rende compatibile con l'utilizzo di occhiali da vista. Per le sue caratteristiche, è adatta a tutte le condizioni climatiche. Le lenti, oltre a filtrare il 100% dei raggi UV per proteggere gli occhi dal sole e ridurre l'affaticamento e il riverbero, sono cilindriche e anti-graffio con specchiatura flash. La montatura è sottile, mentre il sistema Airflow fa circolare l'aria fresca e elimina l'umidità per evitare l'appannamento.

Maschere da sci - Saldi 2022

Tra le maschere da sci in saldo su Amazon, è molto gettonata la g.gl 3000 TO di Uvex, soprattutto perché dotata di una innovativa lente intercambiabile cilindrica che combina due diverse tonalità di lenti, per una visione nitida con qualsiasi condizione meteo. Il rivestimento antiappannamento garantisce piena visibilità in ogni situazione. Il design frameless consente a Uvex g.gl 3000 TO di avere un campo visivo ancora maggiore. La montatura è pieghevole con tante prese d'aria che garantiscono un comfort superiore: inoltre, grazie alla tecnologia OTG, uvex g.gl 3000 TO può essere indossata agevolmente sopra gli occhiali da vista.

Ancora più economica, e altrettanto scontata, è la maschera da sci di eDriveTech, preferita dagli utenti di Amazon per il suo design e per l'ottima visibilità che offre. La lente sferica con design frameless fornisce una overview davvero libera. La maschera è garantita antigraffio e antiappannamento: il sistema di ventilazione è di livello professionale e in grado di ridurre la condensa e ottimizzare l'aria. Grazie alla cinghia elastica, questo modello è compatibile con qualsiasi casco ed è indossabile sopra gli occhiali da vista.

Ecco altre maschere da sci in saldo acquistabili su Amazon e particolarmente apprezzate dai consumatori: