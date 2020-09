Il marsupio sportivo è un accessorio molto pratico, soprattuto per chi fa sport all'aria aperta e non sa dove mettere chiavi di casa, della macchina e magari lo smartphone. Non a caso il marsupio sportivo è uno degli accessori più utilizzati dai runner, per i quali è spesso indispensabile portare con sé una piccola borsa che deve imperativamente essere comoda e non interferire con il normale andamento della corsa. Ovviamente, esistono numerosi modelli di marsupio: alcuni sono sottili e stretti come cinture, altri sono più grandi e hanno più scomparti al loro interno, consentendo di avere a portata di mano qualcosa di più dei documenti e delle chiavi di casa. Vediamo quindi insieme i modelli più venduti e quindi più apprezzati dagli utenti Amazon.

Marsupio Sportivo Moko Il marsupio sportivo Moko è una cintura da corsa molto semplice, pensata per offrire all'atleta il massimo della libertà proprio in virtà della sua linea minimale. Il tessuto è morbido e traspirante, oltre ad essere leggero. Lungo le due zip che chiudono le due tasche di questo marsupio, sono applicate delle strisce catarifrangenti che aiutano il runner a rendersi visibile anche in situazioni di scarsa luminosità. La cintura è regolabile e il tessuto è impermeabile, così i nostri effetti personali non rischiano di bagnarsi. Inoltre, questo marsupio è dotato di uscita per gli auricolari, così da rendere più facile ascoltare la musica mentre ci si svolge attività sportiva. MoKo Marsupio Sportivo, Cintura da Corsa per Uomo e Donna, Marsupio Running Impermeabile con Fasce Riflettenti in Tela Regolabile con Doppia Tasca per iPhone 11/11 Pro/11 PRO Max/XS/XR, Nero € 10,99 € 11,99 -8% Vedi l'offerta

Marsupio Running MYCARBON Per chi non ha bisogno della cintura marsupio minimal, MYCARBON propone un marsupio ben più ampio, dotato addirittura di alloggiamento per la borraccia. Quest'ultima si sistema tra la cintura del marsupio vera e propria e le tasche anteriori, in modo da rimanere ben ferma e non disturbare mentre si corre; questo spazio si adatta sia a borracce più piccole che a borracce termiche più grandi. Le tasche sono ben 3 di 3 misure diverse, così da adattarsi anche agli smartphone più "impegnativi" dal punto di vista delle dimensioni. Anche questo modello è provvisto di foro per gli auricolari. MYCARBON Marsupio Running Uomo Marsupio Sportivo Porta Borraccia Cintura Viaggio Corsa Porta Soldi per Smartphone 6,6 Pollici Come iPhone X/8/8 Plus/7 Huawei Samsung € 10,92 € 12,85 -15% Vedi l'offerta