Sebbene lo sport abbia lo scopo di migliorare la salute fisica e mentale aumentando le endorfine, a volte capita di fare attività fisica e di ritrovarsi, alla fine, con un forte mail di testa.

Come alleviarlo Quando il mal di testa post-allenamento colpisce, per prima cosa ci si deve idratare, ancor meglio se con bevande elettrolitiche o alcuni tipi di te particolarmente energizzanti. Fondamentale anche rinfrescarsi, per riportare la temperatura corporea, che normalmente sudando sale, a livelli standard. Per farlo più rapidamente si può mettere del ghiaccio sulla parte posteriore di testa e collo per circa 20 minuti. Anche i farmaci antinfiammatori da banco, se pur da assumere con parsimonia e se strettamente necessario, possono fornire un sollievo temporaneo dal dolore. Si può provare ad alleviare il male, infine, anche muovendo la testa prima da un lato all'altro, poi su e giù, massaggiando la base del cranio oppure allungando il più possibile testa, collo e trapezio.