In inverno ricorrere a felpe o giacche imbottite con il pile è ormai una consuetudine. Il pile è un materiale caldo e comodo, adatto a chi pratica sport , ma anche a chi predilige un abbigliamento più casual. Esistono diversi tipi di maglie di pile: sottili, da infilare sotto altre felpe o sotto una giacca impermeabile per renderla più calda; robusti e abbondanti, per essere usati come giacca o come felpa pesante; con zip con apertura fino al sottogola o con zip con apertura totale. Alcuni modelli, anche se più raramente, sono dotati anche di cappuccio.

Si tratta di un pile leggero, isolante, traspirante e resistente alle abrasioni, realizzato con materiali e coloranti non inquinanti per l'ambiente e non tossici per la persona. Questo capo presenta un'apertura a mezza zip ed un polsino elastico nel fondo manica.

CMP, azienda specializzata nella realizzazione di capi di abbigliamento invernali e da montagna, propone una maglia in 100% poliestere ottimo come secondo strato per l'attività sciistica oppure per camminare sulla neve.

E' caratterizzato da una vestibilità regolare, garantisce una protezione extra da vento e freddo grazie al comodo materiale e al colletto alto, ha una comoda cerniera frontale per tutta lunghezza, tasche con cerniera per mani calde, tasca di sicurezza con cerniera sul petto, vestibilità ottimale e mobilità migliorata grazie alle maniche raglan.

Columbia Fast Trek II propone una comoda giacca in pile da uomo, consigliata per escursioni, corsa e altre attività all'aria aperta o come strato intermedio nelle fredde giornate invernali .

Vediamo una carrellata di pile da uomo, modelli tecnici principalmente da utilizzare per le uscite in montagna e per gli allenamenti all'aperto , soprattutto nelle fasi di esercizi più statici o alla fine della sessione.

Pile donna

Vediamo quindi alcune proposte di pile da donna, sempre da utilizzare per momenti di relax o prettamente sportivi.

ALPIDEX Giacca Donna Pile Calda Morbido

La giacca in pile da donna Alpidex è un capo caldo per affrontare con stile le giornate più fredde. A un bel design ed è utile sia come giacca di transizione o da indossare sotto ad una giacca invernale.

La giacca è realizzata interamente in pile e risulta morbidissima e comoda da indossare. Secondo le clienti Amazon che lo hanno acquistato è un ottimo prodotto, indicato per l'outdoor. C'è chi lo ha utilizzato per uscite invernali in bicicletta o per fare sport all'aperto nei mesi freddi. C'è anche chi lo ha scelto per le giornate di lavoro al freddo è si è trovata molto bene.

Columbia Fast Trek II, Giacca in pile con cerniera

Una giacca in pile da donna della Columbia, indicata per escursioni, trail running ed altre attività all'aperto o come strato intermedio nelle fredde giornate invernal.

Ha una vestibilità regolare, con zip intera frontale, tasche con cerniera per riporre oggetti personali o tenere al caldo le mani e una taschina aggiuntiva sulla manica dove mettere chiavi, fazzoletti o altri piccoli oggetti. Risulta particolarmente comoda e calda grazie al tessuto leggero in micropile.

Caldo, bello, leggero lo definiscono gli utenti Amazon. Il prodotto è disponibile in varie tonalità.