La maglia termica si indossa principalmente per fare sport all'aria aperta in inverno, ma anche per escursioni in montagna o, semplicemente, sotto ad una felpa o ad un maglione per essere certi di stare al caldo nelle giornate più rigide. Le maglie termiche sono indumenti sempre più all'avanguardia, in grado di garantire isolamento termico, ma anche traspirazione e leggerezza.

Maglia termica per il freddo

Si trovano nei negozi dei più noti marchi sportivi, nei grandi store di abbigliamento per chi pratica sport e acquistarle anche online è un gioco da ragazzi. Sono realizzate quasi sempre in fibre sintetiche, vanno indossate a contatto con la pelle e, quando necessario (d'inverno quasi sempre) sovrapposte da altri capi d'abbigliamento (felpe, pile, maglioni) per poter stare davvero caldi.

Le maglie termiche vengono realizzate principalmente in Polipropilene o in Poliestere, vengono solitamente elasticizzate con la lycra e rese leggere e traspiranti grazie all'abbinamento con altri materiali specifici.

Migliori maglie termiche invernali

Le migliori maglie termiche sono quelle realizzate in polipropilene perché garantiscono le migliori prestazioni, ma hanno anche un prezzo più elevato. Sono di qualità inferiore – comunque buone per chi non ha particolari esigenze – quelle in poliestere, dalla prestazioni inferiori, ma dal rapporto qualità-prezzo ottimo.

Maglia termica uomo

Ecco una maglia termica da uomo Under Armour. Un modello di alta qualità, una maglia a compressione pratica, confortevole e di veloce asciugatura. Quando viene indossata, sembra quasi una seconda pelle. Nonostante sia una maglia a compressione, il suo tessuto elasticizzato in quattro direzioni la rende confortevole. Ideale per la palestra, elimina il sudore corporeo, si asciuga velocemente, previene la formazione di microbi causa di cattivi odori. La maglia in questione, inoltre, grazie al fattore di protezione UPF 30+, protegge dai raggi del sole nocivi.

Maglia termica donna

Ecco una maglia termica femminile. Un capo intimo, ideale anche per l'attività sportiva, che assicura calore ma anche leggerezza. Si tratta della maglia termica LAPASA, marca che fornisce comodità, qualità ed abbigliamento tecnologicamente avanzato. Ideale per sport, yoga ed altre attività all'aria aperta. Grazie alle tecnologie e ai suoi materiali sviluppati LAPASA offre prodotti sempre in miglioramento.

Maglia termica bambino

Ecco, infine, un set termico per bambini sportivi proposto da CMP e in vendita su Amazon. Composto da una maglia a maniche lunghe e da un leggings entrambi termici, questo set è perfetto per coloro che praticano sport all'aperto (calcio, rugby, atletica, pattinaggio, etc.). Si asciuga velocemente, ha cuciture piatte e non fastidiose, è confortevole anche se indossato per diverse ore.