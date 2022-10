Leggings: i migliori per fare attività sportiva

Leggings: cosa sono e a cosa servono Con il termine inglese leggings (o pantacollant, o pantacalze) si descrive un tipo di indumento aderente che - una volta indossato - copre le gambe di donne e uomini fino al polpaccio, restando ben aderente alle gambe stesse. I leggings possono essere usati come calze senza piedi, pantaloni o indumento sportivo. Durante la metà del secolo scorso, con l'avvento delle fibre elasticizzate, il modello creato con passante elastico sotto la pianta del piede (detto anche "staffa") si diffuse in ambito sportivo soprattutto nello sci, nella danza e nella ginnastica. Oggi, nella maggior parte dei casi, le staffe sottopiede sono sparite, ma è rimasto il principio del comfort totale e della piena aderenza del leggings alla muscolatura delle gambe. Oltre che per l'uso durante l'allenamento, i leggings sono oggi un capo di abbigliamento utilizzato nei look casual e sportivi.

Leggings: come scegliere i più adatti Nel momento in cui si deve scegliere un capo da acquistare per svolgere la propria attività fisica è importante valutare il materiale e il tessuto del prodotto. I leggings in cotone sono indubbiamente i più comodi, morbidi e delicati a contatto con la pelle. Inoltre, elemento da non sottovalutare, sono ipoallergenici. Il problema di questo tessuto è che con il passare del tempo può perdere la forma e allargarsi in modo eccessivo. Al contrario, quelli in materiali sintetici come nylon, spandex o poliestere non vanno incontro a deformazioni durante il corso del tempo, ma non sono morbidi come quelli in cotone, né delicati a contatto con la pelle. Hanno però un buon grado di traspirabilità, a differenza del cotone che invece tende a non assorbire in modo adeguato l'umidità. Un leggings può essere anche contenitivo o compressivo: questa tipologia di pantalone aderisce in modo naturale alla figura e - grazie all'elasticità nelle quattro direzioni - stimola la circolazione delle gambe favorendo il deflusso del sangue verso l'alto mantenendole riposate fino a sera. Questa compressione facilita anche il defatigamento muscolare ed accelera il recupero post allenamento. Questi leggings sono inoltre d'aiuto nel contrastare anche la formazione della cellulite e della ritenzione idrica, grazie alla continua azione di massaggio, e sono in grado di nascondere inestetismi presenti grazie al loro spessore. Un'ulteriore valutazione da tener presente è il tipo di sport cui si va a praticare. Per il fitness e il cardio-training, si consiglia di scegliere leggings aderenti e leggerissimi, quasi una seconda pelle: se sono anche estensibili è ancora meglio. Anche se si pratica yoga o pilates è bene optare per leggings simili. In questo caso però è d'obbligo avere una fascia elastica in vita molto alta e un pantalone senza cuciture. Per il cross-training o negli sport dove si usano pesi a cavigliera, o bodybuilding, è fondamentale controllare la traspirabilità, che deve essere elevatissima: da non sottovalutare la presenza di patchs antisfregamento, specie nella zona delle tibie e delle cosce. Se si fanno sport all'aperto, alcuni modelli garantiscono anche una protezione dai raggi UV. Infine, alcuni modelli vengono realizzati anche con molta cura ai dettagli, ad esempio vengono creati con taschine interne o esterne per portare con sé accessori e oggetti indispensabili.