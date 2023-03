Leggings da uomo: i migliori modelli online

I leggings da uomo sono un capo di abbigliamento che ha acquisito sempre maggiore popolarità di recente. E questo perché si tratta di un tipo di pantalone tecnico, ma versatile. I leggings da uomo sono infatti dei pantaloni utilizzati soprattutto nel campo dello sport e del fitness . Ma sono anche adattabili a un contesto più casual o semi-formale, come può essere una giornata di lavoro in un ufficio dove non viene richiesto un outfit in giacca e cravatta.

Ma l'elasticità non è l'unico vantaggio legato ai leggings da uomo: la traspirabilità è una caratteristica infatti fondamentale per fare di questo capo di abbigliamento quello ideale da utilizzare per diversi sport e da tipi di atleti differenti. L'utilizzo di tessuti traspiranti permette di limitare la sudorazione evitando il ristagno di calore, riducendo quindi il rischio di irritazioni e infezioni cutanee.

Per quanto riguarda il lato sportivo, i leggings sono dei pantaloni da uomo aderenti utilizzati sia per gli allenamenti in palestra, in sala attrezzi, che per sport quali il crossfit, il biking, il running e il fitness in generale. E anche yoga e pilates. I leggings hanno la caratteristica di essere confortevoli e traspiranti. Il comfort è dato principalmente dalla loro elasticità.

I migliori leggings acquistabili online

Ecco una lista dei migliori leggings da uomo che è possibile acquistare online.

Pantaloni Sportivi a Compressione AMZSPORT

Perfetti per diversi tipi di sport, contenuti nel prezzo, questi leggings hanno una vestibilità molto aderente e sono considerabili come un modello a calzamaglia. Sono disponibili in diverse taglie (dalla misura S alla misura XXL) e in ben 7 colori diversi. Si tratta di un modello di leggings da uomo "a compressione" (un sistema che migliora la capillarizzazione muscolare ed evita le lesioni alle fibre muscolari), dotato di un'aderenza unica e realizzato con un tessuto elasticizzato (80% poliestere e 20% elastan) che sostiene il muscolo durante l'allenamento, nel massimo del comfort. Il tessuto è traspirante, idrorepellente e le parti in mesh garantiscono una ventilazione davvero impareggiabile. La loro cura è semplice e si asciugano in tempi brevi. Questo modello di leggings da uomo è perfetto per le attività in palestra dove occorrono un adeguato sostegno e una libertà di movimento elevata.

HG Armour Leggings

Un ottimo rapporto qualità/prezzo contraddistingue questo modello di leggings da uomo firmato da un noto brand del settore sportivo quale è Under Armour. Questi leggings da uomo sono disponibili in una gamma di taglie davvero ampia, che li rende adatti a qualsiasi tipo di fisicità. Sono inoltre declinati in ben 16 diverse tonalità di colore. Il tessuto di questi leggings a compressione risulta leggero sulla pelle, confortevole e traspirante. Si tratta di un modello di leggings da uomo realizzato in tessuto HeatGear, misto poliestere ed elastan, ad asciugatura rapida. Offre buona traspirabilità (grazie anche agli inserti in rete), libertà di movimento ed elasticità ai massimi livelli. Inoltre, questo paio di leggings da uomo presenta un design curato per far sì che le cuciture non aderiscano alle zone della pelle più soggette ad abrasione.

Bmeigo Workout Leggings

Un tocco quasi setoso è conferito a questo modello di leggings da uomo perfetti per attività in palestra e con gli attrezzi come il bodybuilding grazie al tessuto che unisce il poliestere e lo spandex. Sono disponibili in cinque diversi colori e nelle taglie dalla S alla XXL. Si tratta di un paio di leggings da uomo che forniscono traspirabilità e comfort grazie al sistema di anti-sudorazione da cui sono contraddistinti e sono di rapida asciugatura. Nel lavaggio, il consiglio è quello di lavarli in lavatrice con un programma a freddo o di lavaggio a mano, separatamente da altri capi, soprattutto se bianchi.

Pantaloni da running MEETWEE

Ecco un modello di leggings da uomo dalla vestibilità aderente e confortevole, lunghi fino a sopra le caviglie e dotati di due tasche laterali. Sono disponibili dalla taglia S alla XXL e presentano una vestibilità idonea alla misura corrispondente. Si tratta di un modello di leggings da uomo disponibile in diversi colori (tra cui bianco, nero, blu elettrico) e realizzato in poliestere ed elastan. Sono aderenti ma confortevoli, forniscono un adeguato supporto alle fibre muscolari e presentano chiusura pull-on. Questi leggings possono essere lavati anche in lavatrice e hanno rapida asciugatura, ma è opportuno eseguire un lavaggio a basse temperature.

Leggings da uomo CG Armour

Disponibile nelle taglie dalla S alla XXL e in tre diversi colori (nero, grigio e blu), questo modello di leggings da uomo è la scelta ideale se si cerca un capo di abbigliamento tecnico di qualità, per prestazioni ad alta intensità. Realizzati in poliestere con tessuto a doppio strato, presentano un rivestimento interno spazzolato molto caldo e morbido sulla pelle (il che li rende adatti alle attività outdoor per tutta la durata dell'anno). I leggings, inoltre, hanno tassello e inserti in tessuto mesh e offrono, oltre a un'aderenza ottimale (sono un modello a compressione) anche un'ottima traspirabilità e una rapida asciugatura che permettono di sentirli praticamente come una seconda pelle.

Pantaloni Termici DANISH ENDURANCE

Se si è in cerca di un paio di leggings da uomo per sport outdoor anche in condizioni climatiche avverse e con basse temperature, ecco un modello ideale (sia per sci, che per trekking in montagna). Questi leggings da uomo sono infatti realizzati in lana merino (con certificazione OEKO-TEX standard 100), con un blend che non prude a contatto sulla pelle. Ma che lascia una sensazione di calore e comfort molto piacevole. Sono disponibili in quattro diverse tonalità di colore (nero, blu, grigio e verde) e in diverse taglie (dalla S alla XXXL). Questi leggings possono essere lavati anche in lavatrice a un massimo di 30°C ma non vanno posti in asciugatrice.

Pantaloni Termici Pack

Ideali per essere indossati sotto al normale pantalone, questi leggings da uomo in cotone sono morbidi, confortevoli e freschi sulla pelle, garantendo una buona traspirabilità. Sono disponibili in otto colori diversi, in pack da due pezzi, nonché in taglie dalla S alla 4XL. Con chiusura a fascia elastica, questi leggings da uomo sono realizzati al 95% in cotone e al 5% in elastan, con cuciture piatte che non danno irritazione alla pelle. Possono essere lavati in lavatrice a 30°C massimo, ma non vanno messi in asciugatrice per l'asciugatura.