Le precauzioni da prendere se ci si allena in montagna

Introduzione Allenarsi in montagna, soprattutto in alta quota, si rivela benefico per molti aspetti, ma è necessario fare attività con i dovuti accorgimenti per evitare di correre rischi, anche seri, per la propria salute. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità

Allenamento in quota: quali sono i rischi? Più si sale di altitudine, soprattutto se si superano i 2 mila mt, più diminuisce la concentrazione di ossigeno nell'aria. Cosa si verifica? Quando si respira, si introduce meno ossigeno e, dunque diminuisce la saturazione nel sangue. I soggetti in buone condizioni di salute riscontreranno un lieve disagio iniziale che, con l'adattamento in quota va scemando; chi invece soffre, ad esempio, di patologie cardiovascolari e, soprattutto, polmonari, ed ipertensione, dovrebbe prestare molta attenzione. In primo luogo, se le temperature sono decisamente basse favoriscono la vasocostrizione, dunque la pressione arteriosa tende naturalmente ad aumentare anche in soggetti che non mostrano squilibri pressori. In tal senso, le persone ipertese dovrebbero consultare il proprio medico prima di fare attività fisica in quota. Segnali a cui prestare attenzione Cefalee causate spesso da picchi pressori acuti

Dolori alla regione anteriore del torace

Sensazione di fiato corto

Sensazione di svenimento

Stato confusionale

Come allenarsi in quota La scarsa concentrazione di ossigeno che caratterizza l'ambiente in alta quota è una condizione determinante da tenere in considerazione quando ci si allena in montagna, anche per gli sportivi agonisti. L' impegno cardiovascolare è nettamente maggiore, per via della rarefazione dell'ossigeno. L'attività sportiva in quota dovrebbe essere a bassa o media intensità; anche la durata delle sessioni deve essere moderata, soprattutto per soggetti ipertesi e con patologie cardiovascolari.