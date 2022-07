Kayak fishing o pescare in kayak: vantaggi e benefici

In questo breve articolo descriveremo tutti i vantaggi e i benefici della pesca in kayak.

Chi pensa che un kayak possa essere scomodo o poco sicuro sta "prendendo un granchio". Esistono mezzi con caratteristiche generali (progetto, materiali, dotazioni ecc.) molto diverse tra loro, quindi adatti ad ogni esigenza – basti pensare che ne esistono di concepiti anche per la traina in Oceano!

Nell'ultimo decennio, la popolarità del kayak fishing è a dir poco "esplosa". Questo perché la pesca in kayak è un compromesso eccellente per chi ama la pesca su natante ma non intende impegnarsi nella nautica.

Il kayak non crea vincoli di alcun genere e richiede pochissimo tempo di gestione, così da non togliere tempo e risorse ai rapporti col resto della famiglia.

Un altro vantaggio tutt'altro che trascurabile è che il kayak fishing si presta moltissimo ai viaggi , perché impatta "pochissimo" sull'organizzazione generale. Molti appassionati sanno di cosa parlo quando dico che è fondamentale che il proprio hobby sia ben tollerato dal resto della famiglia. Quando così non è, diventa molto difficile coltivare la propria passione anche in quell'unica agognata vacanza annuale.

Al paragone con un (per quanto piccolo) natante , il kayak gode di una notevole trasportabilità – quelli gonfiabili stanno dentro un baule e quelli rigidi sopra il portapacchi – e di un varo-alaggio facilitato , offrendo ai pescatori l'accesso in acque altrimenti inaccessibili – ad es. per l'assenza di uno scivolo. Per di più, praticamente non ha costi di manutenzione , di carburante, di rimorchio, di assicurazione ecc.

Rispetto al belly-boat inoltre, concepito soprattutto per la pesca negli specchi d'acqua in bacino delimitato, il kayak permette di compiere spostamenti davvero significativi e di vincere anche l'opposizione della corrente – anche senza motore elettrico. È anche molto più sicuro, comodo ed offre spazi impensabili per chi non ne ha mai visto uno da vivo.

Inutile girarci intorno: la possibilità di muoversi liberamente tra gli spot offre possibilità di cattura esponenzialmente più elevate rispetto alla pesca da riva. Non solo; il kayak consente anche di eseguire tecniche normalmente off-limits come la traina – avresti mai detto che da certi kayak si pesca anche in piedi? O che possono essere dotati di sgabello rialzato?

Il fatto che si possa acquistare un kayak da pesca di qualità ad un prezzo contenuto - compreso tra 1.000 e 3.000 euro - lo ha reso un'opzione interessante per i pescatori che "non hanno paura" di muoversi un po'.

Il kayak fishing permette finalmente di riscattare la figura del pescatore con le canne che, nell'immaginario comune, è ancora costituita da un soggetto "poco in forma" che tracanna birra e mangia panini nell'attesa che qualcosa abbocchi – anche se tutti noi amanti del settore sappiamo che alcuni tipi di pesca sono, in realtà, fisicamente piuttosto impegnativi.

In realtà, per aggirare questo problema è sufficiente affrontare le battute di pesca con "progressività". Nel senso che sarebbe poco ragionevole cimentarsi subito in una battuta di pesca alla foce di un fiume, dovendo contrastare correnti di marea e vento. È invece logico iniziare con esperienze meno impegnative, come uscite in piccoli laghi, dove testare le proprie capacità e trovare il giusto settaggio del mezzo.

Per alcuni, questo potrà sembrare un "limite". Nel senso che, al di là della "pigrizia", dover usare le gambe o le braccia potrebbe affaticare e/o disidratare (nella stagione calda) – per contro ovviamente, in inverno consente di mantenersi più caldi.

Alcuni Consigli Pratici

Allestimento del kayak

Chi non ha mai pescato in kayak non saprebbe da dove cominciare per allestirne uno. Ecco alcuni suggerimenti per "non scordare nulla di essenziale":

Non dimenticare il giubbotto di salvataggio e non mettere gli stivali di gomma;

Assicura che il sistema di propulsione sia perfettamente funzionante: che si tratti di pagaia, pedali o motore elettrico, verifica almeno un paio di volte che tutto sia come dovrebbe;

Metti a portata di mano tutta l'attrezzatura necessaria, ma in modo che non possa cadere: pinze, guadino, acqua da bere e altri oggetti importanti;

Se le temperature sono elevate e il sole battente, non dimenticare gli occhiali da sole, la crema solare, un copricapo e che almeno un gavone deve presentare una buona coibentazione termica. Se le temperature sono rigide o le condizioni meteo precarie, non dimenticare una mantella, un giubbino pesante;

Monta almeno due o tre porta-canna posteriori, utili per la traina ma anche per il trasporto delle canne di riserva;

Se il mezzo lo permette, installa un'unità ecoscandaglio/GPS per visualizzare le batimetriche e i pesci; puoi inoltre salvare i waypoint;

Non dimenticare l'ancora e/o un picchetto per le acque poco profonde;

Se intendi praticare la traina, installa un mini-downrigger.

Accessi all’acqua difficoltosi

Poiché il kayak viene impiegato soprattutto per pescare in luoghi angusti, come le golene, le lanche, le paludi e i rami morti dei fiumi, per un neofita potrebbe essere difficile organizzare un varo-alaggio liscio e senza intoppi. Ecco alcuni consigli pratici: