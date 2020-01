Classificazione

Per criteri eminentemente pratici e per consentire di trovare corrispondenza tra la classificazione sostanzialmente innovativa che viene di seguito esposta e la terminologia in precedenza adottata nei protocolli COCIS 1989, le discipline descritte successivamente nel gruppo A potranno essere considerate indicative di un rischio cardiovascolare lieve, così come quelle del gruppo B2; un livello di rischio moderato potrà essere attribuito alle discipline del gruppo B1, mentre un livello di rischio da medio ad elevato potrà essere attribuito alle discipline comprese nei gruppi C, D ed E che presentano tuttavia differenze sul piano delle risposte emodinamiche che possono risultare importanti in specifiche malattie o anomalie cardiovascolari (ad es. gli sport di "pressione" nel caso dell'ipertensione arteriosa, della coartazione aortica, etc.).

Queste indicazioni, è bene ripeterlo, possono essere ritenute in parte arbitrarie, e comunque soggette a possibili variazioni, ma devono essere considerate utili per ragioni eminentemente pratiche.

La classificazione fornisce un'informazione "accessoria", costituita dall'aggiunta di un primo gruppo (A) che comprende attività sportive a carattere non agonistico e che a rigor di logica esulerebbero dagli obiettivi del COCIS. Tuttavia si è ritenuto di doverla inserire alla luce del gran de sviluppo che la pratica sportiva ha oggigiorno come mezzo terapeutico-riabilitativo in molte patologie cardiovascolari.

Gruppo A

Attività sportive non competitive con impegno cardio-circolatorio minimo-moderato caratterizzato da attività di pompa a ritmo costante, frequenze sottomassimali e caduta delle resistenze periferiche:

Podismo in pianura Footing Jogging Ciclismo in pianura Caccia Canoa turistica Nuoto Sci di fondo Pattinaggio Trekking (non esasperato) Golf Marcia in pianura

Gruppo B

Attività sportive con impegno cardiocircolatorio di tipo "neurogeno" caratterizzato da incrementi della frequenza cardiaca e non della portata, dovuto, soprattutto nelle competizioni, ad importante impatto emotivo:

1. con incrementi della FC da medi ad elevati Tuffi Paracadutismo Motociclismo Velocità Automobilismo Ippica Aviazione Sportiva Attività subacquee

2. con incrementi della FC da minimi a moderati Golf Bocce e bowling Pesca sportiva Bocce e Bowling Sport di tiro (a segno, a volo, arco, etc.)

Gruppo C

Attività sportive con impegno cardiocircolatorio di "pressione", caratterizzato da portata cardiaca non massimale, frequenza cardiaca da elevata a massimale e resistenze periferiche da medie ad elevate:

Salti Atletica Leggera velocità Sollevamento pesi Lanci Bob Nuoto pinnato 50 m ap., 100 m Nuoto 50 m Slittino Pattinaggio sul ghiaccio velocità Sci slalom, discesa,

Km lanciato Pattinaggio a rotelle velocità Motocross Alpinismo Free climbing Decathlon lanci e salti Sci acrobatico Sci nautico Eptathlon lanci e salti Body Building Motociclismo Wind surf Tennis tavolo, Nuoto Sincronizzato Ciclismo velocità e keirin

Gruppo D

Attività sportive con impegno cardiocircolatorio da medio ad elevato caratterizzato da numerosi e rapidi incrementi anche massimali, della frequenza cardiaca e della portata, con aumento delle resistenze periferiche particolarmente evidente nelle brusche interruzioni dell'attività muscolare degli arti:

Calcio Pallacanestro Tennis Calcio a cinque Pallavolo Canoa slalom Football americano Pallamano Canoa polo Rugby Pallanuoto Squash Badminton Tamburello Arti marziali Ginnastica artistica Lotta Baseball Pattinaggio artistico Softball Cricket Hockey su ghiaccio Beach volley Scherma Hockey su pista Hockey su prato Pugilato

Gruppo E

Attività sportive con impegno cardiocircolatorio elevato caratterizzato da attività di pompa con frequenza cardiaca e portata centrale e periferica massimali (condizionate nella durata dai limiti dagli adattamenti metabolici):

Atl. Leggera: 400 m, 400 m ostacoli, 800 m, 1500 m, 3000 m siepi, 5000 m, 10000 m, maratona, 20 km e 50 km marcia Canoa: 500 m, 1000 m, 10000 m, maratona - tutte le imbarcazioni Canottaggio: tutte le imbarcazioni Ciclismo: inseguimento individuale e a squadre, corsa a punti, Km da fermo, linea, cronometro individuale, mountain bike (cross country e downhill) e ciclocross Decathlon: solo corsa Eptathlon: solo corsa Nuoto: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, maratona Nuoto pinnato: 400 m e 800 m sub-200 m, 400 m, 800 m e 1500 m sup. Pattinaggio sul ghiaccio: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m, 10000 m Pattinaggio a rotelle: 500 m, 1000 m, 3000 m, 5000 m, 10000 m, 20000 m Pentathlon: corsa e nuoto Sci alpino: slalom gigante - super G Sci nordico: 15 km, 30 km, 50 Km Biathlon (sci-tiro) Triathlon classico

Bibliografia

A cura di: Lorenzo Boscariol