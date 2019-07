Lo zaino da trekking è un accessorio indispensabile per chi prevede una vacanza in montagna, o comunque un viaggio itinerante, fatto di escursioni, avventure, soste in tenda, spostamenti quotidiani da una località all'altra.

Come scegliere lo zaino da trekking

Lo zaino da trekking è il miglior amico dei viaggiatori, per la sua capienza, per le sue mille tasche e, il più delle volte, per i suoi accessori integrati. Oggi vi suggeriamo 3 zaini da trekking che renderanno più confortevoli le vostre escursioni in giro per l'Italia o per il mondo.

Zaino da trekking The North Face

The North Face offre una vasta gamma di prodotti per chi si sente viaggiatore nell'anima, sempre pronto a nuove sfide. E non delude quando si parla di zaini da trekking. Ecco, ad esempio, lo zaino da trekking The North Face Borealis, un modello semplice ma capiente, disponibile in varie colorazioni e fantasie, dotato di confortevole pannello posteriore imbottito in air mesh, con canale per la colonna vertebrale e strato in PE per maggiore supporto alla schiena. E con apposito scomparto per PC, tablet o smartphone.

Zaino da escursionismo

Ecco, invece, un vero zaino da escursionismo, della linea di prodotti AmazonBasics, con telaio interno e cerniera antipioggia. Si tratta di uno zaino perfetto per escursioni e campeggio, in grado di offrire un design durevole per prestazioni affidabili e ampi scomparti dove riporre tutti gli oggetti di cui si ha bisogno. È disponibile in verde e in nero e in diverse capacità a scelta.

Zaino da campeggio

Per chi ama vivere viaggi itineranti, con più tappe, magari facendo sosta in vari campeggi che incontra lungo la strada, ecco lo zaino ideale. Si tratta dello zaino Creeper impermeabile, con capacità 60 litri, che evita le infiltrazioni d'acqua anche quando si cammina sotto la pioggia. Uno zaino p pressione, anti-strappo, capiente e ricco di tasche, consigliato per escursionismo, alpinismo o campeggio.

Quanto costa uno zaino da trekking

Il prezzo di uno zaino da trekking può oscillare tra i 30 e i 150 euro.