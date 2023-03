I migliori occhiali da running

In genere, gli occhiali da running sono realizzati con criteri di adattabilità, vestibilità e leggerezza ben precisi: è difficile, insomma, non riuscire a trovare sul mercato quello che fa al proprio caso. Spesso, gli occhiali da running hanno lenti polarizzate , in grado di eliminare i riflessi e di migliorare la visibilità generale, dettagli inclusi. Alcuni modelli, invece, sono caratterizzati dall'utilizzo delle lenti fotocromatiche , ovvero quelle in grado di auto-adattarsi alle condizioni di luce dell'ambiente, altri ancora hanno lenti colorate che incrementano il contrasto e l'intensità percepita dei colori. Oltre alla tonalità delle lenti, è importante che queste siano leggere e che siano trattate in modo da essere resistenti ai graffi, aumentando la durabilità degli occhiali stessi. Il loro design deve far sì che gli occhiali da running non scivolino: ciò si può anche prevenire grazie ai naselli e alle aste regolabili.

Infatti, non serva che tu sia un atleta professionista: gli occhiali da running possono comunque fornire maggiore protezione e migliorare la performance. In che modo? Gli occhiali da running hanno un design funzionale a proteggere gli occhi del corridore non solo dai raggi ultravioletti , ma anche dagli agenti atmosferici (vento, pioggia) o dalle polveri su strada che possono compromettere la visibilità stessa del runner.

In vendita troviamo diversi modelli di occhiali da running, differenti per forme, colori, materiali. Abbiamo selezionato i migliori occhiali sotto il profilo del rapporto qualità/prezzo, sia per donna, che per uomo, anche se nella loro essenzialità, gran parte dei modelli sono unisex.

Questo modello di occhiali da running ha un'estetica interessante per via delle lenti a specchio, disponibili in 5 varianti di colorazione, dal design avvolgente. Gli occhiali da running hanno filtro di categoria 3 sulle lenti e proteggono da raggi UVA, UVB e UVC. Per adattarsi meglio al viso di ciascun corridore, i naselli sono regolabili.

Con lenti polarizzate e fotocromatiche, questi occhiali da running sono un modello versatile, adatto anche ai ciclisti , che include una custodia e un panno da pulizia in microfibra. Gli occhiali hanno lenti intercambiabili, in base alla stagione e alle condizioni metereologiche: garantiscono una protezione contro i raggi UVA e UVB, il loro rapporto qualità/prezzo è davvero competitivo.

Disponibili in tre varianti di colore, tra cui la versione con aste bicolor in rosa e in bianco, questi occhiali da running in plastica di Uvex sono una scelta adatta se cerchi un modello dalla vestibilità universale, a prezzo vantaggioso. Le lenti a specchio, utili anche contro i raggi infrarossi, sono dotate di un filtro UV di categoria 3 e schermano gli occhi anche da raggi UVA , UVB e UVC .

Un design a fascia ampia con fori per ventilazione, super avvolgente, per riparare al meglio gli occhi del corridore: questi occhiali da running hanno lenti a specchio (puoi scegliere tra 7 tonalità di colore) e intercambiabili, tanto che nella custodia sono incluse tre diverse paia di lenti da poter variare. Gli occhiali da running sono consegnati con una piccola montatura da vista su cui applicare le lenti in caso di miopia e si adattano bene a qualsiasi forma del viso grazie ai naselli in gomma morbida regolabili.

Un'alternativa economica? Questo modello di occhiali da running con lenti a specchio disponibili in 8 diverse varianti di colore. Questo articolo ha una struttura in plastica molto leggera, che si adatta al viso e non scivola anche grazie alle parti in gomma che aderiscono al retro delle orecchie . Le lenti garantiscono una protezione contro i raggi UVA e UVB e il tutto è corredato da una custodia in microfibra.

Un articolo di qualità, realizzato con materiali all'avanguardia, come le lenti fotocromatiche con polarizzazione in HD, protezione UV400 e sistema di oscuramento automatico a 0,1 s (le lenti sono in grado di regolarsi autonomamente in base alle condizioni di luce). Questi occhiali da running di Wicue , di colore nero, hanno una struttura flessibile, impermeabile e con un'ottima ventilazione e vengono consegnati insieme a una custodia rigida e a un panno da pulizia.

Le cose da sapere sugli occhiali da running

In che modo gli occhiali da running si rivelano indispensabili per i corridori? Gli occhiali da running sono essenziali per diversi fattori, soprattutto per la protezione che forniscono agli occhi nel ripararli dagli agenti atmosferici e dalla polvere.

La scelta del giusto paio di occhiali da running non è legata solo e unicamente a questioni estetiche e di personalità, per cui non si sceglierà il modello più adatto solo in base al design che lo caratterizza, bensì se ne valuteranno la forma e la vestibilità in base al proprio viso (affinché aderisca alla perfezione e rimanga saldo e stabile durante la corsa), la colorazione e la trasparenza delle lenti e molte altre caratteristiche ad esse legate.

Caratteristiche come l'antiappannamento e una adeguata ventilazione sono fondamentali e di grande priorità per la scelta di un occhiale da running con lenti di qualità: le lenti polarizzate e quelle con trattamento antigraffio, inoltre, si rivelano notevolmente più resistenti e durevoli nel tempo.

Cosa sono e come sono fatti

Gli occhiali da running disponibili in commercio possono essere realizzati con materiali differenti, nonché avere diverso design. In genere, i migliori occhiali da running sono leggeri e aderiscono perfettamente al viso grazie a forma ergonomica e studiata appositamente per adattarsi alle diverse personalità dei corridoi.

La maggior parte dei modelli di occhiali da running presenta una struttura realizzata in plastica o in policarbonato, entrambi materiali che li rendono robusti e leggeri al tempo stesso. Le aste degli occhiali da running non sono come quelle dei modelli tradizionali, ma sono flessibili, per meglio adattarsi alla forma del viso e della testa di chi li utilizza e li indossa. Inoltre, i naselli sono realizzati con un materiale in gomma molto morbida, mentre le lenti sono ampie, per garantire la maggiore visibilità possibile.

L'eventuale polarizzazione delle lenti, presente comunque in quasi tutti i modelli di qualità, aumenta la nitidezza del campo visivo, soprattutto in condizioni metereologiche e ambientali avverse, come sulla neve. Alcuni modelli, tra l'altro, sono dotati di lenti intercambiabili, a seconda delle esigenze del corridore in un determinato contesto e momento.

Perché sono importanti

Polveri, detriti, vento e pioggia possono causare irritazione e ulteriore affaticamento agli occhi di un corridore: ecco perché uno dei compiti principali degli occhiali da running è quello di proteggere gli occhi di chi li indossa e per questa ragione sono molto importanti per il loro fattore di protezione.

Inoltre, gli occhiali da running, aumentando la nitidezza del campo visivo e migliorando in genere la visibilità, possono migliorare l'allenamento, le prestazioni e la performance del corridore che li utilizza. Infine, gli occhiali da running, soprattutto quelli con lenti di colorazione azzurra o gialla, sono utili contro l'affaticamento visivo anche nel post-allenamento.

Occhiali da vista per corridori

Forse vi state chiedendo come può qualcuno che indossa occhiali da vista utilizzare un paio di occhiali da running: non occorre rinunciare a questo accessorio, infatti, esistono occhiali da vista per corridori appositamente progettati.

Questo tipo di occhiali da vista sono altamente personalizzabili: su una montatura di occhiali da running vengono montate delle lenti graduate, ma con le caratteristiche utili a proteggere gli occhi del corridore durante lo sport (antiappannamento, polarizzazione, filtri contro i raggi solari, ecc ecc…).

Come scegliere gli occhiali da running

Il primo criterio per scegliere gli occhiali da running più adatti a te è quello dell'adattabilità, della vestibilità: per non cadere durante la corsa, gli occhiali da running devono aderire perfettamente al viso di chi li indossa. Ciò è possibile se si opta per un modello con aste ben flessibili, con una forma ben fasciante e con naselli in gomma regolabili.

Il secondo criterio - ma non meno importante del primo - per scegliere il tuo nuovo paio di occhiali da running è la tipologia delle lenti: quasi tutte le lenti degli occhiali da running sono polarizzate, per ridurre i riflessi su superfici come l'acqua e migliorare la visibilità in generale. Alcune lenti, però, sono anche fotocromatiche e si adattano naturalmente alle condizioni esterne di luce. Infine, la loro colorazione non è solo una questione di stile: alcuni corridori preferiranno una lente azzurra, piuttosto che una gialla, o viceversa.

La struttura in policarbonato, rispetto a quella in plastica, è più leggera e molto resistente: è importante anche far caso al sistema di ventilazione, ovvero ai fori ai lati delle aste. Una corretta ventilazione è importante per prevenire l'appannamento, ad esempio. Il design è sicuramente un altro criterio di scelta: alcuni occhiali da running hanno lenti a goccia, altri lenti più ricurve e piccole.