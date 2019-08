Anche definiti scooter elettrici autobilanciati, gli hoverboard si presentano come mezzi utili, comodi per effettuare percorsi di media distanza, anche in pendenza e non perfettamente lisci. Funzionano grazie ad una batteria ricaricabile, non inquinano e sono spesso dotati di speaker Bluetooth e radio per ascoltare musica mentre si viaggia su una di queste tavole di ultima generazione.

In alcuni casi è possibile anche connettere l'hoverboard al proprio smartphone, così da poter controllare, direttamente sullo schermo del telefono, informazioni sullo stato dello strumento, sulla sua autonomia, avere dettagli sulla distanza percorsa e, nel caso degli hoverboard più costosi e avanguardistici, anche guidare direttamente l'hoverboard dallo smartphone.

Guidare un hoverboard non è difficile, il segreto è non avere paura e lasciarsi trasportare da questa tavola elettrica autobilanciata che vi farà rimanere in equilibrio pur non avendo un manubrio sul quale posare le mani.

Ecco di seguito una selezione di Hoverboard con diverse caratteristiche e prezzi vari: