Che siate assidui frequentatori delle palestre o nuovi iscritti, è importante sapere che avere un adeguato abbigliamento e degli accessori ad hoc è fondamentale per rendere l'allenamento più efficace ed evitare rischi. Tra questi accessori indispensabili, utili a prevenire infortuni, oggi vi parliamo dei guanti da palestra.

Guanti da palestra: cosa sono e come si usano

Se vi state chiedendo perché i guanti siano fondamentali in palestra, vi rispondiamo che migliorano la presa di attrezzi, manubri, evitando che questi scivolino dalle mani, che prevengono calli, vesciche e abrasioni della pelle. Ma attenzione: non tutti i guanti sono uguali. I guanti da palestra hanno una specifica imbottitura, dunque non sarà la stessa cosa utilizzare guanti da ciclismo, ad esempio. Vediamo quali sono le principali caratteristiche dei guanti da palestra.

I guanti da palestra: caratteristiche

Per prima cosa, sappiate che esistono due tipi di guanti da palestra: quelli interi (meno usati) e quelli tagliati, senza dita (i più scelti e pratici, anche perché permettono al sudore di traspirare). Sono solitamente realizzati in neoprene, nylon e talvolta in cuoio. Devono aderire bene alla meno senza stringere troppo, per permettere al sangue di circolare e alla mano di avere una buona presa. Attenzione, però, a non scegliere guanti troppo larghi perché perderebbero completamente la loro utilità. Un guanto di qualità ha sempre una chiusura in velcro per regolare la larghezza sul polso, fa traspirare la pelle, migliora la presa e protegge le mani. Deve, inoltre – aspetto fondamentale – avere un'imbottitura interna: dei cuscinetti, realizzati in silicone o in spugna. Vediamo ora alcuni modelli di guanti da palestra da acquistare online:

Guanti da palestra Leone

(fonte: Photo Courtesy)

Ecco un modello di guanti da palestra Leone, brand specializzato nella realizzazione di accessori per la palestra, la pesistica, la boxe. Si tratta di guantini per il sollevamento pesi, con imbottitura in gel e tessuto traforato e traspirante per dare massimo confort alle proprie sessioni di body building. I guanti sono caratterizzati da chiusura in velcro e sono unisex.

Guanti da palestra mezze dita e traspiranti

(fonte: Photo Courtesy)

Ecco dei guanti da allenamento consigliati per sollevamento pesi e body building di Ceshmd. Realizzati al 60% in microfibra, al 25% in gomma e al 10% in lycra, sono particolarmente antiscivolo e resistenti. Risultano inoltre traspiranti grazie ai piccoli fori di ventilazione e hanno una chiusura in velcro e un poggia polsi che riduce il rischio di distorsioni e infortuni. I guanti proteggono efficacemente le mani e assicurano comfort anche per diverse ore.

Guanti da palestra uomo

(fonte: Photo Courtesy)

Ecco in fine un modello di guanti da palestra per uomo di elevata qualità, che assicurano comfort e presa stabile. Si tratta dei guanti RDX Sports. Guanti respirabili, leggeri, facili da lavare. Sono realizzati in lycra e nylon, con tessuto abbagliante interno e un cuscinetto in schiuma 3MM che assicurano traspirabilità e piacevolezza alle mani.