Guanti da Ciclismo per Bicicletta I guanti sono un accessorio indispensabile per chi ama andare in bicicletta. A differenza dei normali guanti, capo di abbigliamento invernale, la loro funzione non è quella di proteggere dal freddo (o, anche quando lo è, non è questa la funzione principale) ma quella di assicurare comfort per tutta la pedalata. Tenere per lungo tempo le mani sui manubri senza protezione, infatti, potrebbe generare alcuni fastidi e compromettere l'attività in bicicletta, che sia professionale o amatoriale. Ma come si scelgono i guanti da ciclismo? Ecco una guida completa per scegliere i migliori guanti per bicicletta da adulti, bambini, estivi e invernali.

Guanti ciclismo da bambino Vediamo ora, nello specifico, dei guanti da ciclismo per bambini. Comodi, traspiranti, ideali per proteggere anche le manine più piccole da abrasioni, dolori, fastidi vari. In commercio si trovano diversi modelli da tutti i prezzi, è importante verificare sempre che il prodotto abbia un buon cuscinetto protettivo sul palmo della mano e sia realizzato in tessuto traspirante. Vediamo di seguito un modello di guanti ciclismo per bambini molto apprezzato su Amazon: Guanti bicicletta per bambini e giovani Meteor I guanti Meteor per bambini e ragazzi, oltre ad essere esteticamente molto carini e colorati, sono realizzati in materiale traspirante e resistente, hanno imbottitura resistente agli urti, morbida e confortevole e una vestibilità anatomica. Sono consigliati per ciclismo, corsa, escursionismo in mountain bike. Il design senza dita permette un migliore raffreddamento e fa asciugare il sudore. I guanti Meteor da bicicletta sono un ottimo acquisto secondo gli utenti Amazon. Sono arrivati nei tempi, hanno rispecchiato le aspettative dei clienti. Qualcuno dice di prestare attenzione alla vestibilità, poiché in alcuni casi i guanti sono risultati di una misura errata. In generale, però, questo modello di guanti per bambini ha raccolto impressioni positive. Guanti Bicicletta per Bambibi e Giovani - Guanti Ciclismo Corto Mezze Dita - Bimbo Bici Guanti per Autunno Primavera Estate MTB BMX - Molte Taglie e Colori (JR M ~7-7,5cm, Spider) € 9,99 Vedi l'offerta

Guanti ciclismo invernali Parliamo ora di guanti da ciclismo invernali che, oltre a regalare comfort e traspirabilità durante le pedalate, tengono calde le mani, anche a lungo. Guanti termici, realizzati in pile doppio strato o in altri materiali impermeabili, antivento, ideali per affrontare all'insegna dello sport e del comfort anche i mesi più freddi. I guanti per bicicletta invernali sono disponibili in varie misure, per uomo, donna e bambini. Di seguito uno dei prodotti più acquistati su Amazon: Guanti ciclismo Yokamira I guanti invernali Yokamira per bicicletta sono tra i più venduti su Amazon. Si tratta di guanti realizzati con materiali di ultima generazione, realizzati con fodera in pile a doppio strato. Sono impermeabili e antivento, resistenti all'usura, facili da pulire e che non rilasciano cattivi odori. Sono inoltre dotati di design unico e pratico del touchscreen a 3 dita (pollice, indice, medio), per utilizzare comodamente smartphone, smartwatch o altri dispositivi touchscreen senza doverli rimuovere. Secondo gli utenti Amazon si tratta di guanti di ottima qualità, morbidi, caldi ma sottili. C'è anche chi li ha provati in moto trovandoli confortevoli. Solo un cliente non è rimasto soddisfatto dall'acquisto, riscontrando problemi con le cuciture. yokamira Guanti Invernali Antivento Termici Impermeabili per Uomo e Donna, Guanti da Caldi Esterni Sportivi con Touch Screen per Sci, Snowboard, Moto, Bici, Alpinismo, Trekking - M € 16,99 Vedi l'offerta