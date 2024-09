Nello specifico declina il "Padwork", l'allenamento a coppie con i colpitori tipico del pugilato e delle arti marziali, nel contesto del fitness: c'è contatto attivo ma non contatto fisico. Cambiano gli obiettivi, cambia il target di riferimento che è rappresentato da un pubblico certamente più trasversale, e cambia quindi anche il codice tecnico di esecuzione. Tutto è studiato per garantire la massima sicurezza degli allievi-atleti evitando qualsiasi stress dannoso.

GroupBoxing® Sparring è unico nel panorama della FitBoxe mondiale. Un allenamento "one to one" a coppie ispirato alla pre-pugilistica e allo sparring delle arti marziali , rielaborato in chiave fitness musicale.

Mi misi a studiare, modificai alcuni approcci tecnici e applicai al format la metodologia didattica GroupBoxing. Il risultato fu un format totalmente nuovo, come sempre cambiare il punto di vista sulle cose spesso fa cambiare le cose stesse. Ricordo perfettamente che presentai GroupBoxing Sparring a Rimini Wellness 2014, lo ricordo con il sorriso perché fu una decisione anche un po' imprudente perché il format non era definito in tutti i particolari ma avevo voglia di mostrarlo al mondo. Talvolta bisogna essere jobsianamente "foolish" per lasciare il segno davvero.

A Londra conobbi Boxercise e rimasi affascinato dal loro format di allenamento con i colpitori. Mi colpì il fatto che non usassero la musica come elemento trainante e guida della lezione, ma che fosse solo un sottofondo motivazionale. Da esperto di fitness e di fitness musicale mi venne subito l'idea di sperimentare un format che partisse da lì ma che utilizzasse anche la musica per dettare il ritmo facendola diventare realmente protagonista della lezione.

GB Sparring è un unicum nel panorama del Fitness perché pretende di essere in coppia. Si deve essere in 2 ed entrambi durante la lezione sperimentano sia il ruolo dello " striker" (chi indossa i colpitori) che quello del "puncher" (il pugnatore, chi sferra i pugni), in un role play gratificante e anche sfidante.

Quali sono i vantaggi specifici di questo allenamento per il corpo e la mente e come può influire sulla salute generale?

Le tipologie di allenamento

Potresti descrivere le diverse tipologie di allenamenti o varianti all'interno del GroupBoxing® e come si differenziano tra loro?

GroupBoxing® declina la FitBoxe in tutte le forme. Il cuore pulsante è proprio GroupBoxing®, il papà putativo di tutte le varianti e si fonda su quel sacco a base mobile che tutti noi amiamo tantissimo. Ci si allena colpendo il sacco con calci e pugni a ritmo di musica secondo un metodo innovativo e davvero di successo. Abbiamo cambiato il punto di vista sulla FitBoxe rendendola più marziale e allenante, educando gli allievi all'utilizzo del cardio frequentimentro e spiegando loro i benefici dell'IT (Interval Training) che usiamo come metodologia di allenamento. Abbiamo tolto gli orpelli coreografici avvicinando il format ancor più alla boxe e agli sport da ring inserendo anche momenti di allenamento non per forza a ritmo musicale, come il warm up, e inserendo anche alcuni drill che si usano nel pugilato; il tutto però senza mai perdere di vista divertimento e componenti relazionali di gruppo.

Il risultato è un'esperienza di allenamento efficace ed inclusiva in grado di coinvolgere anche chi nella sala fitness musicale non entra mai perché teme si balli o ci siano coreografie mnemonicamente stressanti (noi creiamo combinazioni semplici ed efficaci. Il risultato è che le classi di GroupBoxing® sono piene di allievi, in Italia ma anche all'estero (abbiamo formato negli anni 1876 istruttori in 4 continenti).

Di GroupBoxing Sparring ho già detto.

GroupBoxing Strike, il format più marziale e dinamico della IBFF®. Si utilizzano gli Strike, due appendici-colpitori, che si posizionano lateralmente al sacco e che aumentando il numero di bersagli, offrono la possibilità di intensificare e rendere particolarmente allenanti e divertenti le lezioni.

Dinamismo, intensificazione del lavoro muscolare e cardiovascolare, maggiore sollecitazione delle capacità coordinative e di interazione neuro-muscolare, differenziazioni delle contrazioni in relazione al gesto, attenzione maggiore alle torsioni e agli spostamenti, nonché il necessario utilizzo della capacità di controllo, sono solo alcuni dei valori aggiunti della StrikeBoxe®

GroupBoxing® Kids: La lezione di GroupBoxing Kids® alterna momenti di giocomotricità a momenti di attività motoria con i sacchi, con i colpitori o a corpo libero, sempre veicolati attraverso la musica e nel contesto aggregante del gruppo. Non c'è alcun tipo di contatto fisico ma tanto divertimento, scarico di tensione, utile ad esempio anche per tutti i bimbi iperattivi, e stimoli al rapporto con l'altro.