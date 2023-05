GoPro: cosa sono e caratteristiche

GoPro è un marchio di proprietà della società californiana Woodman Labs che produce che produce videocamere compatte utilizzate soprattutto da chi ama sport e attività all'aria aperta in virtù della loro praticità, robustezza, qualità dell'immagine video. Ad inventare la GoPro è stato proprio Nick Woodman, che ha dato poi il nome alla società, un appassionato di surf che desiderava trovare un modo per fotografare in maniera impeccabile e precisa le proprie imprese tra le onde.

Comunque sia, complice il grandissimo successo riscosso, in breve tempo il termine "GoPro" è divenuto quello che per antonomasia designa tutte le videocamere di questa tipologia e vocazione. Infatti, oltre alla GoPro, anche altre aziende hanno inserito nella loro linea di produzione questo particolare articolo, che non è più quindi una esclusiva della società americana.

In realtà è più corretto dire che queste videocamere vanno sotto la più ampia etichetta di Action Cam, che le comprende tutte, GoPro incluse. Le GoPro sono compatte, sono molto versatili e facili da utilizzare, ma - soprattutto - sono indossabili (in molti casi sono dispositivi wearable tanto quanto smartwatch, smartband e fitness tracker) e possono essere portate praticamente ovunque.

Grazie agli accessori che permettono di sistemarla in mano, al collo, sulla fronte e alla resistentissima custodia che la contiene e la protegge, la GoPro può arrivare sulla neve, sull'acqua, sotto l'acqua, consentendo di immortalare momenti che nessun'altra videocamera avrebbe potuto riprendere con una tale precisione.

Ecco perché sono molto amate da chi pratica sport: permettono di videoregistrare la nostra performance e ciò che si vede, senza bisogno di avere le mani occupate e, quindi, permettendo di non interrompere mai il movimento.

Andiamo a scoprire qualcosa in più sulle caratteristiche delle GoPro e su come scegliere un action cam di qualità.