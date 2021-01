Google Maps per Bicicletta: cos'è e come si usa

Persone sempre più informate ed esigenti che ora hanno a disposizione un nuovo utile strumento per pianificare i viaggi a breve, medio o lungo raggio, sperando di poterli presto fare in tutta libertà e senza limitazioni.

L'integrazione è stata proprio una risposta a questa tendenza globale , e ad ammetterlo sono stati gli stessi vertici di Google Maps, dalle pagine del loro blog ufficiale. «Le persone di tutto il mondo stanno scegliendo sempre di più la mobilità sostenibile. Da febbraio, le richieste di indicazioni stradali in bicicletta su Google Maps sono aumentate del 69% , raggiungendo il massimo storico nel mese di giugno. Sia che le persone si mettano in viaggio sulle loro bici per piacere o si spostino in sicurezza a causa del Covid-19 , stiamo rendendo più facile per i ciclisti di tutto il mondo salire sulla propria bicicletta».

Una novità che la più popolare e usata App di navigazione al mondo ha pensato per rispondere alle esigenze di tutti coloro che decidono di abbandonare l'auto a favore della bici per i loro spostamenti quotidiani, siano essi legati al lavoro o al tempo libero.

Come funziona Google Maps Bike

Montare in sella accompagnati da Google Maps per biciclette è molto semplice, basta accedere all'App tramite dispositivi mobile, cliccare sull'icona "bike" e cercare la via migliore per raggiungere un luogo più o meno distante, spostandosi con un mezzo a due ruote senza motore. L'App mostra infatti percorsi pensati appositamente per questo tipo di mezzo, come le piste ciclabili, esattamente come ha fatto fino ad ora per gli spostamenti effettuati con auto proprie, mezzi pubblici o a piedi.

Un servizio interattivo e in costante miglioramento

L'opzione Google Maps per le biciclette è al momento attiva in 30 Paesi del mondo e nei luoghi raggiunti dal servizio. La popolare App per spostamenti fornisce indicazioni puntuali, precise e di grande utilità ai ciclisti, appoggiandosi a informazioni fornite della amministrazioni locali, integrate a sofisticati sistemi tecnologici come deep learning e reti neurali. Il servizio non è statico ma in continuo divenire e miglioramento, grazie anche alla possibilità dei singoli utenti su due ruote di segnalare eventuali errori, variazioni o aggiunte. «Man mano che le abitudini in bicicletta cambiano, soprattutto con l'evoluzione delle situazioni legate alla pandemia da Covid-19, aggiorniamo costantemente queste informazioni per aiutare a scoprire il percorso ciclabile più affidabile», fanno sapere dall'azienda californiana con sede a Mountain View.

Come già avviene per le mappe destinate alle automobili e ai mezzi pubblici, quindi, anche per quanto riguarda le biciclette, il servizio proposto a chi decide di usufruirne si presenta come il risultato di una pianificazione che, tenendo conto di più fattori possibili, punta a offrire sempre più proposte di percorsi aggiornate in tempo reale.

Google Maps Bike: Parametri rilevati

Prendendo come esempio un ipotetico viaggio da Milano a Torino, le informazioni fornite sul tragitto ottimale da compiere su due ruote tengono conto dei chilometri che separano le due città, ma anche dei dislivelli e del numero e della difficoltà di salite e discese, delle altitudini delle località attraversate, delle svolte da effettuare e del tempo complessivo stimato per arrivare dal punto A al punto B che, a differenza di quanto avviene in auto, non è soggetto a ingorghi o rallentamenti dovuti al traffico motorizzato.