Il giubbotto impermeabile K-Way è un capo versatile, utile per chi fa sport, per chi ama le escursioni, per chi, semplicemente, vuole indossare un giacchetto in grado di riparlarlo dalla pioggia in qualsiasi situazione. Il K-way, in particolar modo, è un giubbotto impermeabile che da tantissimi anni è sinonimo di sicurezza e qualità.

Un capo che veste tutta la famiglia, dai bambini molto piccoli, fino ai nonni, con modelli basic o più estrosi, tutti realizzati in un fantastico tessuto impermeabile e traspirante che non fa sudare, trattiene l'acqua e si asciuga in fretta.