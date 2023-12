Giocare a tennis allunga la vita. Uno studio conferma i motivi.

Il tennis allunga la vita, e chi pratica questo sport ha un'aspettativa più lunga di quasi dieci anni rispetto ai sedentari, e quattro in più rispetto a chi pratica altri sport o attività fisiche regolari. E' ciò che emerge da diverse ricerche condotte sul tema, come ad esempio quelle del Sydney Medical School Study, dell'American Medical Association Study e del Copenaghen City Heart Study.

Lo studio danese ha monitorato per 25 anni un campione rappresentativo di 8600 persone. Per 25 anni, dal 1991 al 2017, i ricercatori hanno monitorato il loro stato di salute, abitudini e stile di vita attraverso questionari dettagliati.

Proprio i risultati dello studio condotto dal The Copenhagen City Heart Study, finanziato dalla Danish Earth Foundation, avrebbero evidenziato come chi gioca a tennis abbia un'aspettativa di vita maggiore di 9,7 anni rispetto ai soggetti che conducono una vita del tutto sedentaria , e fino a quattro anni rispetto a chi pratica altri sport.

Dagli studi dunque, emerge che il tennis allunga l'aspettativa di vita di 9,7 anni . Un dato che non solo stimola ancora di più a praticare sport, ma anche promuove stile di vita corretti, generando benefici per salute pubblica e la spesa sanitaria di un Paese.

Tennis e benefici per le aspettative di vita

aiuta a prevenire l'insorgenza di malattie cardiovascolari

contrasta l'insorgenza di patologie metaboliche

riduce la pressione arteriosa

aiuta in caso di diabete

tonifica i muscoli

migliora la respirazione e la resistenza

migliora l'autogestione

Migliora l'autostima e la fiducia in se stessi

aiuta a gestire lo stress e mantenere la concentrazione

Il tennis, oltre gli evidenti benefici fisici che contribuiscono all'allungamento delle aspettative di vita, è un valido alleato per la salute emotiva e psicologica. In tal senso, per pianificare le strategie di gioco, occorrono concentrazione, capacità, e calma. Praticando questo sport, in sintesi, si raggiunge nel tempo una maggiore fiducia in se stessi che si rileva vincente ed efficace anche nella vita di tutti i giorni.