Giacca invernale running, quale scegliere Chi pratica il running difficilmente sospende i propri allenamenti durante la stagione invernale, però deve adeguare il proprio abbigliamento da running per far fronte ad eventi quali pioggia, vento e abbassamento delle temperature. Uno dei capi must have per un runner nella stagione invernale (oltre alle scarpe da running, ovviamente, per cui è importante conoscere i nuovi modelli di scarpe da corsa) è senza alcun dubbio la giacca a vento. Il punto focale sul quale bisogna concentrarsi è che una sola giacca potrebbe non bastare, perché a condizioni climatiche diverse corrispondono giacche da running con diverse caratteristiche. Se, ad esempio, il tempo è bello, seppur freddo, può andare bene una giacca a vento; in caso di pioggia leggera servirà invece una giacca a vento idrorepellente; nell'eventualità di una pioggia più insistente e un meteo poco favorevole sarà necessaria una giacca impermeabile realizzata in materiale tecnico. Altre due caratteristiche sono importanti al fine di scegliere la giacca giusta: la traspirabilità, che consente al runner di evitare che il sudore geli sul corpo e si disperda il calore, e l'eventuale presenza di inserti catarifrangenti per rendersi ben visibili anche in caso di scarsa illuminazione. Si può poi completare l'equipaggiamento con una vera e propria torcia da running. Detto questo, non è necessario possedere 3 giacche, quanto conoscere le proprie abitudini per orientarsi nella scelta. Se sappiamo già, ad esempio, che in caso di pioggia non usciamo a correre, possiamo accontentarci di una giacca a vento idrorepellente e scartare quella impermeabile. Vediamo alcuni modelli interessanti per ciascuna categoria.

Giacca Running Leggera Chi cerca una buona giacca per proteggersi dal freddo, ma senza particolari caratteristiche di tenuta in caso di pioggia o vento, può optare per una giacca a vento leggera e minimal. Anche in questo caso parliamo di una giacca che ha un certo grado di impermeabilità, ma che sicuramente è più adatta a proteggerci mentre corriamo in una bella giornata di sole e a portarci in salvo in caso di uno scroscio improvviso, che ad essere impiegata per correre davvero sotto i rovesci o con vento forte. Giacca running donna Joma Joma Galia Giacca Anorak Donna, Rosa (Fucsia), M € 18,98 Vedi l'offerta Joma propone un modello semplice ma di qualità, consigliato anche a chi pratica sport a livello professionale. Si tratta di una gacca impermeabile, disponibile in tantissime colorazioni, con cappuccio integrato e protezione per la cerniera sul collo. La linea femminile ha tasche laterali senza cerniera. La giacca è consigliata anche a chi pratica sport sotto l'acqua per la sua buona capacotà impermeabile. I clienti hanno apprezzato la velocità di consegna, il materiale robusto della giacca e il suo colore brillante. La considerano funzionale e di qualità. Consigliano di prendere una taglia in più, poiché il capo veste poco. JEPOZRA Giacche Ciclismo Uomo Antivento Impermeabile JEPOZRA Giacche Ciclismo Uomo Antivento Impermeabile Mtb Sportivo Abbigliamento Leggera Traspirante All'Aperto Ciclismo Giacca Asciugatura Rapida € 27,99 Vedi l'offerta Giacca in tessuto a rete traspirante e ad asciugatura rapida. La qualità leggera e ad asciugatura rapida allontana efficacemente l'umidità e il sudore dal corpo e si asciuga rapidamente durante l'esercizio. Sicuro e protetto con grandi tasche con cerniera e sfiato posteriore.