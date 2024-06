GH o somatotropina: a cosa serve e ruolo nello sport

L'ormone della crescita (GH) o somatotropina, noto anche come HGH, è un ormone peptidico che stimola la crescita, la riproduzione cellulare e la rigenerazione cellulare negli esseri umani e in altri animali. È quindi importante nello sviluppo umano.

Il GH stimola la produzione del fattore di crescita insulino simile (IGF-1) - soprattutto nel fegato - e aumenta la concentrazione di glucosio e acidi grassi liberi nel sangue.

La sua secrezione è più elevata nei soggetti in accrescimento e tende a diminuire con l'avanzare degli anni. Nell'arco della giornata questa non è continua, bensì di tipo "pulsatile", con picchi più frequenti ed ampi nelle prime ore di sonno.

Poiché lIGF-1 ha attività insulino simile e promuove la proliferazione e la differenziazione cellulare - soprattutto a livello cartilagineo e muscolare (promuove l'attivazione delle cellule satellite) - al GH vengono attribuite soprattutto proprietà anaboliche.

Il GH è un polipeptide a catena singola di 191 aminoacidi che viene sintetizzato, immagazzinato e secreto dalle cellule somato-tropiche all'interno delle ali laterali della ghiandola pituitaria anteriore (ipofisi).

Nel suo ruolo di agente anabolizzante, l'HGH è stato utilizzato come doping dagli atleti dal 1982 ed è stato bandito dal CIO e dalla NCAA. L'analisi tradizionale delle urine non rileva il doping con HGH, quindi il divieto non è stato applicato fino all'inizio degli anni 2000, quando hanno iniziato a essere sviluppati esami del sangue in grado di distinguere tra HGH naturale e artificiale. Gli esami del sangue condotti dalla WADA ai Giochi Olimpici del 2004 ad Atene, in Grecia, miravano principalmente all'HGH. L'uso del farmaco per migliorare le prestazioni non è attualmente approvato dalla FDA.