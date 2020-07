Fotocamera Subacquea 2020 Migliore: le 5 più performanti

Fotocamera Subacquea La fotocamera subacquea è uno strumento molto utile per chi ama trascorrere le vacanze in zone di mare o si cimenta in attività acquatiche sportive e non. La fotocamera subacquea altro non è che una "normale" macchina fotografica subacquea, cioè capace di scattare foto ed eventualmente video, anche sott'acqua, senza che si rovini il meccanismo o che le foto risultino scure, fuori fuoco, in una parola brutte. Una fotocamera subacquea non è diversa da una normale fotocamera, è semplicemente dotata di una custodia o guscio che è in grado di proteggerla dalla minaccia rappresentata dall'acqua. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, quindi, vanno valutate esattamente come faremmo per una fotocamera da usare all'asciutto, con alcune differenze. Vediamo subito di quali si tratta.

Fotocamera Subacquea: quale scegliere? Quali caratteristiche deve avere e a quali parametri dobbiamo fare attenzione nell'acquisto di una macchina fotografica subacquea? Il primo parametro da controllare è senza dubbio la profondità limite fino alla quale è possibile scattare foto con la fotocamera. Questo parametro è fondamentale, perché permette di capire realmente in quale situazioni potremo usarla. Per esempio una macchina fotografica subacquea con cui non si può "scendere" sotto i 5 mt di profondità, può magari andare bene per attività quali il torrentismo, ma non è la più adeguata se parliamo di immersioni. Secondariamente è bene guardare attentamente il display. Sotto l'acqua è buio e più ci immergiamo e meno luce avremo a disposizione. Per questa ragione lo schermo che funziona anche da mirino dovrebbe essere grande e luminoso, così da permetterci di usare la macchina subacquea e scattare facilmente. Lo zoom deve essere di buona qualità, perché spesso ciò che si vuole fotografare non è nelle strette vicinanze e di conseguenza occorre l'aiuto della lente (anche se bisogna sempre tenere presente che lo zoom è una lente che ruba tanta luce). La stabilizzazione dell'immagine, infine, deve essere eccellente, perché solitamente chi scatta nelle profondità marine non ha supporti come treppiede e cavalletto e deve perciò affidarsi proprio alla qualità dell'immagine garantita dallo strumento che sta utilizzando in quel momento. Per il resto, frame rate, risoluzione etc, il discorso è identico, lo ripetiamo, a quello che fareste per una qualsiasi macchina fotografica.

Fotocamera Subacquea Usa e Getta Chi vuole semplicemente togliersi lo sfizio di fare foto subacquee senza spendere molto c'è una ulteriore soluzione: la macchina fotografica subacquea usa e getta. Si tratta, ovviamente, di una fotocamera analogica, che funziona dunque con il classico rullino e che va portata per essere sviluppata in uno studio fotografico o da un ottico, a meno di non avere a disposizione tutto l'occorrente per sviluppare in casa fai da te. Naturalmente le prestazioni di questo tipo di macchinetta sono molto basic e standard, ma può essere un gadget divertente per l'estate. Fotocamera Subacquea Usa e Getta Agfa Lebox Agfa Lebox è una fotocamera subacquea usa e getta. La Agfa Lebox resiste fino a 5 mt di profondità ed è un modello analogico. Non è possibile, tuttavia, modificare le impostazioni manualmente. La pellicola inclusa nella fotocamera ha 27 pose, cioè si possono fare 27 scatti, e una sensibilità di 400 ISO. E' normale che la pellicola sia molto sensibile perché è pensata per essere utilizzata sotto l'acqua dove la luce è veramente scarsa e pertanto con una normale pellicola da 100 ISO si rischierebbe di ottenere un risultato decisamente poco soddisfacente. Agfa Lebox Ocean Vista 400 - Fotocamera usa e getta € 6,04 € 15,95 -62% Vedi l'offerta