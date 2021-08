La promozione è attiva sulle scarpe sia da uomo che da donna di marchi come Puma, Adidas, Converse, Vans, Nike e molti altri ancora. Potrai acquistare in promo modelli iconici come le Stan Smith Adidas oppure modelli delle ultimissime collezioni, come quelli con la suola a strati chunky. Scopri qui sotto, tutte le offerte attive sulle sneakers nello shop Footlocker.

Footlocker Nike: le scarpe in promozione Sei alla ricerca delle sneakers di un marchio preciso? Velocizza la ricerca con i filtri per marchio. Scegli, per esempio, Footlocker Nike, e comincia a dare un'occhiata alla selezione di modelli disponibili in saldo. Se sei molto attento all'ambiente, puoi acquistare in offerta i modelli Nike Air Vapomax 2020 realizzati per il 50% con materiali riciclati e privi di lacci. Per chiudere le scarpe usi un comodo meccanismo dotato di laccio elastico sul tallone. Tanti, comunque, i modelli in vendita a prezzo scontato, tra cui: Blazer Mind

Air Max Zephyr

Air Max 95 Essential

Air Max 2090

Space Hippie

Air Max Verona

React Vision

Air Force 1

React Vision

Tuned 1 Nella sezione Footlocker sneakers dedicata a Nike trovi anche i modelli firmati da grandi stelle dello sport. Sono in offerta, per esempio, le Dunkman da uomo di James LeBron con la suola fluo traslucida e l'unità Air Max visibile nel tallone. Se fai il tuo acquisto nel periodo tra il 26 luglio e il 7 agosto 2021, inoltre, potrai usufruire di uno sconto extra. Ti basta usare cioè un codice sconto Footlocker per ottenere un'ulteriore riduzione del 10%, applicabile su una selezione di articoli già in saldo.