Felicità nello sport: il flow e la peak performance

In questa prospettiva ogni individuo nasce con un patrimonio genetico non modificabile (non possiamo cambiare la nostra altezza o il colore dei nostri occhi ) ma, nel corso della vita, ognuno si costruisce il proprio "corredo culturale" attraverso l'acquisizione di informazioni (sotto forma di artefatti o di apprendimenti) dall'ambiente esterno.

Per dirla con Aldous Huxley: " l'esperienza non è ciò che accade ad un uomo, ma è ciò che un uomo fa con ciò che gli accade ".

Secondo Csikszentmihalyi la felicità non deriva dalla fortuna o dal caso e non è determinata da eventi esterni al di fuori del nostro controllo ma è strettamene legata alla nostra volontà e a come ognuno di noi interpreta gli eventi che accadono e le esperienze che compie.

L'autore pone poi l'attenzione sul fatto che " nel campo della felicità, non si registrano progressi! ": disponiamo sì di beni materiali e di opportunità di cui perfino le persone più potenti di solo cinquanta anni fa neanche immaginavano l'esistenza, ma questo non ci ha reso più felici.

In questi momenti gli individui si identificano sino in fondo con ciò che stanno facendo, l'attenzione è indirizzata verso il compito, il conscio è uguale all'agire.

Generalmente questa sensazione è facile da ottenere con compiti o attività molto stimolanti , ma può diventare difficile ottenerla in mancanza di stimolazioni o quando sono presenti delle distrazioni . In questi casi è necessario uno sforzo volontario per mantenere un livello attentivo sufficiente allo svolgimento del compito.

In linea con gli attuali indirizzi della Positive Psychology e con i risultati delle più recenti ricerche transculturali, che individuano il ruolo trainante dell' esperienza ottimale nel processo di sviluppo individuale , anche nella Psicologia dello Sport si registra una sensibile crescita di interesse per il Flow, o "stato di esperienza ottimale".

C'entra perché le persone che mantengono il controllo delle proprie esperienze e fronteggiano sfide che le impegnano al massimo senza però richiedere di andare pesantemente oltre i propri limiti sono quellemaggiormente in grado di determinare la qualità della propria vita . Questo è il modo migliore per avvicinarsi alla condizione di felicità.

Il flusso e tutti gli stati positivi che lo caratterizzano costituiscono anche il miglior metodo di insegnamento in quanto basato su motivazioni interiori e non su obblighi esterni.

Un punto fondamentale dello stato di "flusso" risulta essere la motivazione intrinseca del soggetto che agisce proprio per il piacere stesso di svolgere l'azione e non per ciò che può ottenere .

La cosa bella è che si tratta di una condizione che tutti noi conosciamo molto bene e che abbiamo sperimentato più volte nella nostra vita. A chi non è mai capitato di essere talmente concentrato nella propria attività da non accorgersi del tempo trascorso, o che nel frattempo si è fatto buio, o che ci hanno rivolto la parola e probabilmente abbiamo pure automaticamente risposto?

Come ottenere la peak performance

Più entriamo nello stato di flusso, più gli obiettivi diventano definiti e raggiungibili e sia internamente che esternamente abbiamo costanti feedback che ci fanno capire quanto le cose stiano andando davvero bene.

Pur in uno stato di "alterata" percezione del tempo, dello spazio, degli eventi circostanti - quasi come se tutto il resto fosse sospeso o abbandonato - non si ha mai nessuna sensazione di mancanza di controllo della situazione. In questo stato si raggiunge la massima padronanza dei propri stati emotivi.

La Psicologia dello Sport, ha analizzato il modello del Flow per lo studio della prestazione eccellente o peak performance, vale a dire la prestazione sportiva in cui l'atleta si esprime al di sopra del suo standard abituale .

Il Flow predispone la performance generando il picco (peak) , visto che assomma le condizioni mentali più favorevoli per la prestazione sportiva ottimale.

Più l'atleta riesce a percepire e potenziare le condizioni di Flow, maggiori saranno le probabilità di associarvi la peak performance.

Il modello del Flow valorizza il ruolo della soggettività, intesa quale fattore di valutazione delle condizioni dell'ambiente esterno e degli stati psichici interni all'individuo.

L'approccio può essere idealmente posto in continuità con i fondamenti teorici ed empirici della Psicologia della Gestalt, in cui venivano messi in luce i concetti sostanziali di "forma" e "organizzazione" della realtà per mezzo dei quali l'individuo percepisce e interpreta il mondo esterno.

Nel modello del Flow, ogni individuo reperisce l'esperienza ottimale in alcune attività della propria vita quotidiana, in funzione sia del contesto sociale e culturale in cui si trova a vivere - che fornisce l'ambito delle possibili sfide su cui investire l'attenzione - sia delle proprie caratteristiche e capacità individuali.

Per fornirne, invece, una definizione più completa e, al tempo stesso, di più facile e immediata comprensione, possiamo ricorrere a quattro parole chiave:

Focus : consapevolezza, sentirsi totalmente e pienamente concentrati, assorbiti e coinvolti in ciò che si sta facendo, senza l'intromissione di altri pensieri e/o emozioni;

: consapevolezza, sentirsi totalmente e pienamente concentrati, assorbiti e coinvolti in ciò che si sta facendo, senza l'intromissione di altri pensieri e/o emozioni; Armonia : la mente e il corpo sono un tutt'uno armonico e lavorano senza sforzo alcuno;

: la mente e il corpo sono un tutt'uno armonico e lavorano senza sforzo alcuno; Controllo totale di sé stessi e della situazione ;

di e della ; Divertimento.

Le precedenti parole chiave devono essere integrate con i nove Fondamenti caratterizzanti lo stato di Flow.

L'equilibrio sfida-abilità, ovvero la coincidenza tra abilità e opportunità di azione

La sfida è quella percepita : è l'atleta che sceglie i parametri che definiscono la sfida, determinando, di conseguenza, quali sono le abilità necessarie. Le abilità sono quelle percepite : ciò che l'atleta crede di poter fare influenza la sua esperienza più delle sue attuali e reali capacità.

La fusione azione-consapevolezza

L'atleta che percepisce di possedere le abilità necessarie alla sfida, è totalmente focalizzato sul compito e sulle richieste presenti: è completamente assorbito nella sua attività - non vi è pensiero, non ci sono sforzo e fatica, tutto è spontaneo, nessun panico o ansia.

La chiarezza di obiettivi e di intenti

L'atleta sa perfettamente dov'è, cosa sta facendo, dove sta andando e, in modo particolare, cosa sta per fare, visualizzando in anticipo la performance.

Dirige l'azione; Focalizza l'attenzione; Annulla la distrazione.

Feedback relativi alla performance e rispetto all'obbiettivo

Fonte interna dell'informazione: il corpo; Fonte esterna dell'informazione: l'allenatore, i compagni, il pubblico.

La concentrazione sul compito

L'atleta è in grado di evitare le distrazioni.

Il senso di controllo

È legato nell'atleta alla credenza di possedere le abilità richieste e ha il ruolo di:

Fornire sensazioni di calma, di confidenza, di fiducia e di potere; Ridurre la paura di fallire; Creare sensazioni di empowerment.

La perdita della consapevolezza di sé

Non c'è lo spazio mentale per preoccuparsi e per pensare a se stessi o agli altri.

La trasformazione del tempo

L'atleta sperimenta un tempo dilatato o ristretto e accorciato.

L'esperienza auto-telica ovvero la motivazione intrinseca

L'atleta è motivato a realizzare il compito:

Per il piacere di fare quello che sta facendo. Per semplice divertimento. Per l'eccitazione del movimento.