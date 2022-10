Si presentano come normali orologi, in alcuni casi sottili, in altri con un ampio quadrante tondo o squadrato. Amatissimi da uomini e donne di tutte le età. Abbiamo stilato una lista dei migliori fitness tracker e smartwatch da acquistare in offerta su Amazon .

Gli smartwatch e i fitness tracker o smartband sono tra i regali più acquistati e desiderati. Amati dagli sportivi ma non solo, risultano utili per monitorare l'attività fisica, le proprie prestazioni, ma anche per leggere messaggi e vedere notifiche di chiamate e social (in tempo reale) quando non e possibile avere a portata di mano lo smartphone.

Questi tre modelli possono essere una base di partenza, da sperimentare anche per capire quali ulteriori funzioni possono farci comodo per le nostre esigenze, quali sono le metriche che vorremmo monitorare.

Per questa cifra le prestazioni che si possono avere sono di questo genere: display touch, cardiofrequenzimetro in tempo reale, contapassi , contacalorie e le metriche del sonno. Tutti e tre i modelli sono impermeabili, lo Xiaomi arriva fino a 50 mt. Quest'ultimo, inoltre, ha anche le notifiche di app, mail e sms con vibrazione.

Fitness Tracker per la piscina

Ecco una selezione di smartwatch per chi pratica piscina o altre attività in acqua e necessita di un prodotto water resistant. Quasi tutti i fitness tracker e gli smartwatch ormai sono concepiti per resistere al contatto con acqua, ma abbiamo scelto 3 prodotti ad hoc, pensati cioè per il nuoto in vasca, e appartenenti a tre diverse fasce di prezzo.

Partiamo da un modello femminile, che vibra quando si riceve una chiamata, un SMS o un messaggio da App (WhatsApp, Telegram, TikTok, Messenger, Twitter, Instagram, Facebook, Gmail...). Non c'è nemmeno bisogno di guardare il cellulare, è possibile leggere il contenuto del messaggio sullo schermo dell'orologio intelligente, quindi è il compagno perfetto per il lavoro e lo studio. L'impermeabilità 5ATM permette di indossarlo sotto la doccia e in piscina senza danni.

Il modello offerto da Fitbit è resistente all'acqua, e dalla sua ha anche la batteria capace di durare fino a 7 giorni. E' pensato per registrare automaticamente gli allenamenti di nuoto. Ci assiste, inoltre, durante l'allenamento, e ha ben 15 modalità per aiutarci di volta in volta a migliorare le prestazioni.

Altro top di gamma è il Matrix Power Watch. Cosa lo differenzia dagli altri? Sicuramente il fatto che non ha bisogno di essere ricaricato, ma che si ricarica attraverso il nostro movimento! Quando non lo teniamo al polso entra in modalità stand by. Monitora il sonno, conta i passi e ha tutte le funzioni dei normali fitness tracker.

Per approfondire: