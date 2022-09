Fatica nello sport: quando è eccessiva e come combatterla

In questo breve articolo parleremo della fatica o affaticamento nello sport, intesa come quella sensazione negativa di "mancato recupero" fisico e mentale che, se non risolta a stretto giro, tende a ostacolare il normale decorso della programmazione allenante. Dopo una breve definizione, ne descriveremo le cause e faremo una piccola ma fondamentale distinzione sulle tipologie di fatica e sui diversi gradi di affaticamento, per poi chiarire in che modo prevenirla o rimediare nel più breve tempo possibile. Shutterstock

Cos’è la fatica dello sportivo e come si manifesta La fatica o affaticamento dello sportivo corrisponde a uno stato di stanchezza generalizzata ("esaurimento" psico-fisico) che non trova rimedio "esclusivamente" nel riposo o nel sonno. Sintomi dell’eccesso di fatica L'affaticamento eccessivo può manifestarsi in molti modi , anche se in genere il quadro è ampio e tocca più aspetti della persona. I principali sintomi di troppa fatica sono: Dal punto di vista mentale : sonnolenza, letargia, difficoltà a concentrarsi;

: sonnolenza, letargia, difficoltà a concentrarsi; Dal punto di vista fisico : perdita di forza, di resistenza, di mobilità; solitamente, DOMS più intensi e prolungati; maggior suscettibilità ai traumi;

: perdita di forza, di resistenza, di mobilità; solitamente, DOMS più intensi e prolungati; maggior suscettibilità ai traumi; Nella vita quotidiana: alterazione dell'appetito – con inappetenza o, viceversa, desiderio incontrollato per certi alimenti – compromissione del normale ritmo sonno-veglia, perdita della libido e riduzione dell'attività sessuale, diminuzione del tono dell'umore.

Quando l’affaticamento è eccessivo? Nonostante l'attività motoria si basi proprio su un certo grado di impegno muscolare, metabolico e mentale, esiste un limite oltre il quale lo scotto da pagare diventa controproducente. Questa è una soglia da non oltrepassare perché, oltre ad impedire la supercompensazione – ovvero l'instaurazione progressiva degli adattamenti utili a migliorare la performance – può addirittura diminuire le capacità atletiche ottenute e/o compromettere lo stato di salute. Quando non si risolve dopo il riposo, il sonno e con il giusto supporto nutrizionale, o si verifica indipendentemente/ingiustificatamente dal grado di sforzo fisico o mentale, può essere il primo sintomo di una condizione cronica – con implicazioni mediche o meno – che può aggravarsi e complicarsi . In linea di massima, quindi, la fatica è troppa quando rispettando i normali ritmi quotidiani non si è in grado di contrastarla - a discapito della qualità della vita e della prestazione.

Tipi di fatica Abbiamo già fatto una buona distinzione dell'affaticamento in base all'elevato numero di possibili cause. La fatica eccessiva, tuttavia, può essere ulteriormente differenziata in base al tempo di permanenza in: acuta (< 30 giorni), prolungata (almeno 30 giorni) e cronica (almeno 6 mesi) – persistente o recidivante. Ciò che interessa allo sportivo, tuttavia, è la fatica strettamente correlata all'esercizio fisico. A tal riguardo, pur ribadendo l'importanza delle cause generali – sia fisiche che mentali – è bene porre l'accento sul ruolo delle cause specifiche (allenamento, recupero, dieta). La scorretta programmazione generale dell'allenamento, pianificazione delle singole sedute e composizione della dieta – nelle varie fasi – può aumentare il rischio di due condizioni di fatica ben precise. Stiamo parlando dell'overreaching e dell'overtraining, due facce della stessa medaglia che, per i più, è definita con un unico temine: sovrallenamento – accumulo di stress psicologico e fatica fisica riconducibile a un calo della performance sportiva. Si tratta, d'altro canto, di condizioni estremamente diverse, seppur quasi sempre collegate tra loro. Cos’è l’overreaching? L'overreaching è una forma "benigna" di eccesso di fatica dello sportivo. Per essere tale, deve caratterizzare il breve termine (dal micro- al meso-ciclo). Si manifesta con sintomi lievi o, al massimo, moderati. Può tuttavia gettare le basi per complicazioni più gravi o lunghe a guarire – tipicamente, l'infortunio muscolo-articolare. L'overreaching è descritto con una certa coerenza tra gli sportivi che ne soffrono: sensazione di mancanza di energie in allenamento, svogliatezza, calo della forza e della resistenza, DOMS acuti, rigidità nei movimenti, riduzione drastica dell'autonomia nelle sessioni ecc. I sintomi sono quindi prevalentemente riconducibili alla prestazione in sé e per sé . La sua remissione è abbastanza veloce, ma ripristinare la tendenza alla "crescita della prestazione" può non essere facile. L'overreaching viene spesso considerato l'anticamera dell'overtraining. Ciò può essere vero se ignorato e cronicizzato. Cos’è l'overtraining? L'overtraining è la forma grave dell'affaticamento in eccesso nello sportivo. Trattasi di una sindrome che permane nel medio e, talvolta, necessita di una terapia comportamentale di lungo termine anche se all'apparenza i sintomi sembrano svaniti. Oltre ai precedenti, possono comparire delle alterazioni significative del ritmo sonno-veglia, inappetenza, calo della libido, depressione o ansietà e addirittura modifiche di alcuni parametri come la frequenza cardiaca e respiratoria. Le possibilità di infortunio aumentano drasticamente rispetto al precedente.