Fat Bike Che si tratti di esplorare sentieri innevati, attraversare deserti sabbiosi o semplicemente fare una pedalata nel tuo quartiere, la fat bike può essere una soluzione perfetta se ami girare in bicicletta. Le sue caratteristiche la rendono la soluzione ideale per qualsiasi tipo di terreno e con così tanti modelli in vendita c'è una fat bike adatta a ogni tipo di ciclista. E allora ecco una guida alla scoperta della rivoluzone della fat bike con i migliori modelli 2024.

Cos'è la Fat Bike? La fat bike è un tipo di bicicletta pensata per affrontare terreni difficili e condizioni avverse, come sabbia, neve, fango e terreni rocciosi. Ciò che rende una fat bike un modello di bicicletta unico sono le larghe ruote, che offrono maggiore galleggiamento e trazione su terreni morbidi e scivolosi.

A cosa serve la Fat Bike? Le fat bike sono estremamente versatili e possono essere utilizzate per tantissime attività: da giretti ricreativi su terreni sabbiosi in riva al mare ad epiche avventure invernali attraverso paesaggi innevati. Nonostante il peso in più delle ruote belle grandi, queste biciclette sono facili da maneggiare anche nelle salite. Sono particolarmente adatte per esplorare terreni non convenzionali e offrono una sensazione di libertà e avventura che è difficile da replicare con altre tipologie di biciclette. Per approfondire: Bici a pedalata assistita: guida all’acquisto

Quanto pesa una Fat Bike? Il peso di una fat bike può variare davvero molto in base al modello e ai materiali di cui è composta. C'è da dire, però, che in linea di massima una caratteristica comune delle fat bike è che tendono ad essere più pesanti rispetto alle biciclette da strada tradizionali. Il maggior peso è dovuto ovviamente alle ruote, che sono più grosse, larghe e pesanti, ma anche ai materiali stessi di cui è fatta la bicicletta, che deve essere molto robusta per affrontare terreni impegnativi. In media, una fat bike può pesare tra i 13 e i 20 chili, ma ci sono anche modelli più leggeri disponibili per coloro che cercano prestazioni ottimali su terreni più tecnici.