Inoltre, le fat bike elettriche sono spesso dotate di sospensioni anteriori o complete , che aiutano ad assorbire gli urti su terreni accidentati. Alcuni modelli di alta gamma hanno in dotazione anche freni a disco idraulici, che garantiscono una frenata potente e modulabile, che aiuta a mantenere il controllo della bicicletta in discesa o su superfici scivolose.

Fat bike elettrica pieghevole

Le fat bike elettriche pieghevoli sono perfette se ci si sposta in città dove è necessario piegare la bici per andare nei mezzi pubblici o salire in ascensore. Quindi possiamo optare per un modello pieghevole se abbiamo poco spazio a nostra disposizione, ma non vogliamo rinunciare alle avventure fuoristrada. In pratica si tratta di biciclette che mantengono le caratteristiche principali delle fat bike elettriche standard, compresi i motori potenti e le batterie di lunga durata, ma aggiungono la flessibilità di un telaio pieghevole.

HITWAY Bici Elettrica

La bici elettrica HITWAY è dotata di un motore da 250W, puoi scegliere una bici da 36V o 48 V, la tensione maggiore ti dà più potenza e passione. 2 modalità di guida (pedalata assistita e modalità classica) e 7 velocità trasmissione, con tutta la potenza per affrontare le salite o raggiungere la massima velocità. Dotata di fat wheel da 20"X4.0, che consentono di guidare facilmente su neve, montagna, spiaggia e strade cittadine.

ENGWE Bici Elettrica Pieghevole

La bici elettrica ENGWE EP-2 Pro è dotata di un motore brushless da potente che raggiunge una velocità fino a 25 km/h. La batteria al litio da 48V 13Ah offre un'autonomia superiore a 100km. Con una cornice in lega di alluminio 6061, una forcella sospensione anteriore e un sedile e manubrio regolabili, la bicicletta elettrica ENGWE EP-2 PRO offre una guida fluida e adattabile a diverse altezze. Le ruote da 20 pollici in lega di alluminio si adattano a tutti i terreni, garantendo stabilità e versatilità.

TODIMART Fat Bike Elettrica Pieghevole

Telaio dell'ammortizzatore idraulico, trasmissione Shimano a 7 velocità, acceleratore, supporto per telefono, clacson, parafango in metallo. Fari a LEd e luce freno integrata alimentata tramite il pacco batteria principale e attivata ogni volta che vengono usati i freni.

ECORUSH Bici Elettrica Pieghevole

E-bike è dotata di un motore da 250 W, in grado di fornire una forte potenza per la guida, l'ER11S ha una velocità massima di 25 km/h e può facilmente superare pendenze di 25 gradi. Il manubrio e la sella sono regolabili in altezza. L'e-bike può essere ripiegata in due semplici mosse e riposta nel bagagliaio. Dotata di pneumatici larghi 20*4.0, che hanno un migliore effetto anti-skid, una maggiore resistenza all'abrasione e un'eccellente resistenza alle forature, e possono essere adattati a un'ampia gamma di terreni.

Nilox, E-Bike X8 SE, Bici Elettrica Pieghevole

Bici elettrica pedalata assistita che non conosce limiti, grazie alle gomme FAT da 20" x 4", alle sospensioni anteriori e al doppio freno a disco. La batteria removibile da 36 V – 13 Ah (468 Wh) permette di percorrere in modalità assistita fino a 70 km. Nilox X8 Plus è dotata di cambio SHIMANO a 7 velocità e motore brushless High Speed da 36V - 250W per raggiungere una velocità massima di 25 km/h.