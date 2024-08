Farfalla o delfino (nuoto): in cosa consiste

Movimento delle braccia

Lo stile farfalla consiste in un movimento sincrono delle braccia accompagnato da una gambata, in genere doppia e a delfino.

Per nuotare in modo efficace questo stile è fondamentale una buona tecnica, perché la propulsione è determinata anche dal movimento ondulatorio del corpo, necessario al recupero delle braccia e a una respirazione facilitati.

La posizione di partenza è a faccia in giù, con le braccia in avanti e le gambe distese dietro.

La bracciata a farfalla è il movimento che caratterizza lo stile. Si compone di tre parti: la trazione, la spinta e il recupero, che possono essere ulteriormente suddivisi.

Dalla posizione iniziale, il movimento delle braccia inizia in modo simile a quello della rana. Le mani affondano leggermente, con i palmi rivolti verso l'esterno e leggermente in basso, rispetto alla larghezza delle spalle. Successivamente, le mani si spostano verso l'esterno per creare una "Y". Questo gesto è definito "prendere l'acqua". Il movimento di trazione esegue un semicerchio, con il gomito che sta più alto della mano e la mano che punta verso il centro del corpo e verso il basso, per dsegnare il cosiddetto "buco della serratura".

La spinta spinge il palmo all'indietro attraverso l'acqua, iniziando da sotto e terminando a lato del corpo. Il nuotatore spinge le braccia solo per 1/3 verso i fianchi, facilitando l'ingresso nel recupero, accorciando il recupero e accorciando la finestra di respirazione. Il movimento aumenta la velocità durante tutta la fase pull-push finché la mano non diventa più veloce alla fine della spinta. Questo passaggio è chiamato rilascio ed è fondamentale per il recupero. La velocità alla fine della spinta viene utilizzata per aiutare il recupero.

Nel recupero, le braccia vengono fatte oscillare lateralmente sulla superficie dell'acqua in avanti, con i gomiti dritti. Le braccia dovrebbero essere lanciate in avanti dalla fine del movimento subacqueo; l'estensione dei tricipiti in combinazione con il calcio a farfalla consentirà di portare avanti il braccio in modo rapido e rilassato. A differenza del recupero a scansione frontale, il recupero del braccio è un tiro balistico, lasciando che la gravità e lo slancio facciano la maggior parte del lavoro. L'unico modo per sollevare le braccia e le spalle fuori dall'acqua sarebbe abbassare i fianchi. Quindi la ripresa, almeno l'accelerazione delle braccia, non è per nulla allentata[occorre una precisazione]. È importante non entrare in acqua troppo presto perché ciò genererebbe una resistenza aggiuntiva mentre le braccia si muovono in avanti contro la direzione del nuoto. Tuttavia, sulle distanze più lunghe, questo non è facile da evitare ed è più importante evitare di abbassare i fianchi. Un recupero elevato del gomito, simile a quello osservato nel gattonamento anteriore, si rivelerebbe dannoso per l'efficienza del colpo di farfalla a causa delle ondulazioni risultanti e della diminuzione dello slancio generato dall'estensione del tricipite. Le limitazioni del movimento delle spalle nel corpo umano rendono improbabile una mossa del genere. Le lancette dovrebbero entrare in acqua con una forma a V stretta (alle 11 e all'1, se viste come un orologio) con i pollici che entrano per primi e i mignoli per ultimi.

Le braccia entrano in acqua con i pollici prima alla larghezza delle spalle. Un'entrata più ampia perde movimento nella fase di trazione successiva e, se le mani si toccano, spreca energia. Il ciclo si ripete con la fase di pull. Tuttavia, alcuni nuotatori preferiscono toccarsi davanti perché ciò li aiuta ad afferrare l'acqua. Finché riescono a eseguire questa azione in modo efficiente, non subiscono alcuno svantaggio.