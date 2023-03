Esprimi il tuo stile sportivo con i completi OCEANSAPART

Non ti resta che scoprire quello più adatto a te, approfittando del codice sconto OCEANSAPART .

Senza tralasciare i completi, come i set Tara Turtleneck, Harley, Jadyn, Sydney, disegnati per aderire perfettamente ad ogni tipo di personalità.

Capi dalle scollature innovative, reggiseni sportivi con coppe rimovibili, leggins, tute, tutti pensati per esaltare le proprie performance con uno stile unico.

Il noto marchio di abbigliamento activewear è progettato per semplificare la vita e celebrare i movimenti di tutti i giorni.

Tute OCEANSAPART per ogni stile

Ogni donna ha il suo stile e personalità: OCEANSAPART lo sa bene. E ogni set sembra parlare ad una donna diversa.

La personalità energetica e appassionata potrà esprimere la sua grinta con il set Tara, dai colori vibranti del nero, viola, fucsia, ciano e arancione.

Harley Set si rivolge alle persone creative e sicure di sé, che usano il colore per esprimere gioia e positività, attraverso tinte dalla forte sensualità e sicurezza, come il ciliegia, lilla, grigio, nero.

Jadyn Set è per chi nella vita predilige un approccio rilassato e sereno: dal color terra al blush, passando per il beige, il focus è su colori che esaltano il corpo con nuances naturali.

Infine le tute Sydney, pensate per chi predilige praticità e minimalismo: khaki, dark navy, petrolio, stormy blue, nero antracite, blu venezia. C'è solo da scegliere la tinta più adatta a sé.

Comfort e stile con i leggins OCEANSAPART

Se sei alla ricerca di pants e leggings per l'attività sportiva o per il semplice comfort casalingo, la collezione OCEANSAPART offre un ampio ventaglio di soluzioni per ogni stile e necessità.

Zebrati, leopardati, traforati, a fantasia o in cut-out: potrai utilizzarli per ogni tipo di allenamento dal fitness, allo yoga, passando per running e pilates.

Infine la collezione PETITE, dedicata alle donne con altezza inferiore a 163 cm e pronta ad esaltarne il fisico minuto.