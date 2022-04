Esercizi del powerlifting: quali i più importanti

In questo articolo parleremo degli esercizi consigliati al powerlifter, dividendoli per " importanza " e, non di meno, della loro utilità all'interno della routine di allenamento.

Esiste un regolamento ben preciso e, per certi versi, abbastanza restrittivo, che stabilisce la validità o meno della prestazione. Questo salvaguarda l'aspetto tecnico, la pulizia dei movimenti e, non di meno, la salute degli atleti.

L'obiettivo atletico principale dei powerlifter è quello di sollevare il peso maggiore possibile, per ognuno dei tre gesti gara, in una sola ripetizione . Nelle competizioni si hanno tre possibilità per ogni esercizio.

Esercizi Fondamentali

Fondamentali delle alzate di gara: squat, panca piana e stacco

Come anticipato, la prestazione atletica del powerlifting si basa su tre alzate: squat con bilanciere, bench-press con bilanciere (distensioni in panca piana) e deadlift con bilanciere (stacco da terra).

È quindi logico che gli esercizi fondamentali siano proprio questi; tuttavia - anche se con differenze significative in base alla corrente di pensiero - il powerlifter non si allena esclusivamente nei limiti delle regole competitive (movimento e attrezzi).

Le variazioni di postura servono principalmente a ricercare una migliore efficienza del gesto, per non distribuire lo stress articolare, per sviluppare in maniera armonica la muscolatura o per compensare eventuali carenze.

In base al caso specifico, il classico back squat con bilanciere può essere parzialmente sostituito con il front squat (per dare enfasi allo sviluppo dei quadricipiti) o con il sumo squat (soprattutto per migliorare il reclutamento dei glutei). Lo squat può anche essere "scomposto" o abbreviato, per lavorare su momenti critici del movimento, per attivare principalmente le cosce ecc.

Discorso analogo per il deadlift con bilanciere, che può essere variato con la versione sumo, prevedere la modifica dei range di movimento (aumentandolo o diminuendolo) inserendo spessori sotto i dischi o sotto i piedi ecc.

Le distensioni in panca piana con bilanciere hanno minori possibilità di variazione nella postura. Molti powerlifter usano aumentare l'arco dorsale, staccando anche i glutei dalla panca, per aumentare la capacità di forza e dare enfasi al reclutamento del passo pettorale e dei tricipiti. L'uso dei manubri anziché del bilanciere (che migliorano la stabilizzazione degli arti), e l'impiego di una panca inclinata (per aumentare l'enfasi sull'alto pettorale e sui deltoidi anteriori), può essere considerata a metà via tra una variante del gesto fondamentale e un complementare.