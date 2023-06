Esami cardiologici nello sportivo

La valutazione delle condizioni dell' apparato cardiocircolatorio costituisce il momento cruciale della visita alla quale ogni soggetto che pratica attività sportiva, agonistica e non, viene sottoposto. Quando vengono riscontrate irregolarità (per esempio soffi o alterazioni elettrocardiografiche), occorre stabilire se tale riscontro debba essere considerato fisiologico o patologico. Se si verifica quest'ultima ipotesi, il compito del medico sportivo dovrà essere quello di riuscire a valutare se lo stato patologico possa dare luogo a peggioramento, oppure se possa in qualche modo esporre il soggetto ad eventi imprevisti improvvisi, come la morte o la sincope , pericolosi sia per il soggetto in questione che per coloro che si trovano a dover assistere a tali condizioni.

Il complesso QRS è l'espressione della depolarizzazione dei 2 ventricoli; anch'esso presenta limiti di durata e di ampiezza. Per quanto riguarda la durata, non dovrebbe superare i 0,08 sec; per quel che concerne l'ampiezza, i limiti sono molto più imprecisi. Nell'atleta è stata comunque riscontrata l'aumentata ampiezza del complesso QRS.

La carta su cui viene registrato un elettrocardiogramma è millimetrata: in senso orizzontale ogni quadretto corrisponde a 0,04 sec; ogni serie di cinque quadrettini, delimitati da una linea leggermente più marcata, dura perciò 0,2 sec. In orizzontale si misura la durata di ogni evento elettrico; in verticale si misura, invece, l'ampiezza delle onde: 1 cm corrisponde a 1 millivolt.

Il fonocardiogramma serve a valutare con maggiore accuratezza un eventuale soffio cardiaco; sarà perciò possibile stabilire con precisione in quale parte del ciclo cardiaco il soffio si colloca, la sua intensità e frequenza, e la particolare morfologia . Tutti questi elementi sono utili per distinguere i cosiddetti soffi innocenti o funzionali , da quelli che derivano da una malattia cardiaca . Si tratta, comunque, di un esame che viene usato molto meno frequentemente rispetto al passato e che di solito ben poco aggiunge ad una accurata auscultazione con il fonendoscopio.

Il fonocardiogramma trasforma in un segnale grafico i rumori prodotti dal cuore durante la sua attività. Solitamente viene registrata contemporaneamente anche una traccia elettrocardiografica, in modo tale da poter correlare, con precisione, gli eventi meccanici con quelli elettrici.

Telecuore

È l'indagine effettuata mediante l'utilizzo di raggi X. La distanza del soggetto dalla sorgente di raggi, deve essere di circa 2 m in modo tale da poter evitare che l'eccessiva divergenza dei raggi provochi distorsioni o ingrandimenti delle strutture le cui immagini risulterebbero alterate.

A causa della forma del cuore, di solito non è sufficiente fare una proiezione in senso anteroposteriore, ma è necessario effettuare proiezioni oblique e laterali (obliqua anteriore sinistra e destra, latero-laterale). Mentre nella proiezione antero-posteriore il contrasto tra la trasparenza dei campi polmonari e l'ombra cardiaca è sufficiente, nelle proiezioni oblique e laterali non lo è più, perciò occorre, fare ingerire una sostanza radiopaca che, opacizzando l'esofago, rende evidenti su di esso l'impronta di eventuali strutture cardiache ingrandite. Nel soggetto normale, il cuore può assumere diversi aspetti radiologici, legati al biotipo, che spiegano la terminologia usata correntemente: cuore orizzontale (nel brevilineo), obliquo (nel normotipo) e verticale (nel longilineo). Mediante particolari calcoli, è possibile ottenere la misura del volume cardiaco a partire dalle immagini radiografiche. È indubbio l'interesse di questo dato, in particolare nella valutazione di atleti: purtroppo però la precisione del dato ricavato non è molto alta, a causa di alcune difficoltà (come la necessità di eseguire la lastra sempre nella stessa fase del ciclo cardiaco, in modo da ottenere risultati confrontabili) difficilmente superabili. Inoltre, nello stesso soggetto, i risultati ottenuti presentano una notevole variabilità.

Per ottenere il volume cardiaco, si usano misurazioni che vengono prese in proiezione antero-posteriore (altezza e larghezza dell'ombra cardiaca) e sulla proiezione laterale (profondità), ricavate dal soggetto in decubito orizzontale, poiché in questa posizione si hanno minori variazioni volumetriche.

Infine, si applica la formula di Rorher: superficie cardiaca x profondità massima x 0,63, che diventa 0,4 x lunghezza x larghezza x profondità massima in cm.

Si ricorda che da valori normali di 700-800 ml di volume, si può giungere in atleti di sport di resistenza a circa 1400 ml.