Come scegliere l'ellittica da comprare al Black Friday Il Black Friday 2019 è alle porte, perché non approfittare degli sconti del "venerdì nero" su Amazon anche per rimettersi in forma? Tante sono le offerte applicate su accessori e attrezzi fitness, dunque, se avete in mente di iniziare un allenamento in casa mirato a tonificare, dimagrire, potenziare, cogliete l'attivo. Oggi vi suggeriamo come scegliere l'ellittica da comprare al Black Friday. VEDI TUTTE LE OFFERTE SU AMAZON Cos'è l'ellittica L'ellittica è uno degli attrezzi più diffusi nelle palestre. Si tratta di uno strumento che aiuta a bruciare i grassi e a tonificare gambe, glutei, addome, braccia. E' semplice da utilizzare e meno monotona di un semplice tapis roulant. L'ellittica si presta per allenamenti cardiovascolari di diversa intensità. A differenza della cyclette, però, non ha il sellino.