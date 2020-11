Elettrostimolatori per gli addominali Gli elettrostimolatori aiutano a tonificare i muscoli delle diverse zone del corpo. Possono essere usati per rassodare i glutei, le gambe e, naturalmente, esistono anche gli elettrostimolatori per gli addominali. Naturalmente ricorrere agli elettrostimolatori non può in alcun modo sostituire una regolare attività fisica, ma può aiutarci a definire la muscolatura in maniera più rapida. Gli elettrostimolatori sono dotati di elettrodi, che si applicano sulla parte che desideriamo stimolare, e di un telecomando che permette di dosare l'intensità del trattamento. Ne esistono di diverse tipologie e a diversi prezzi. Acquistare gli elettrostimolatori in offerta al Black Friday 2020 può rappresentare una buona soluzione.