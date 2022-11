eBay sportwatch: scopri le offerte sugli articoli per lo sport

Sei uno sportivo e ti piacerebbe dare un'occhiata alla categoria eBay sportwatch? Se hai programmato l'acquisto di una serie di articoli sportivi, questo è il momento giusto per fare i tuoi ordini. Lo shop ha lanciato una promozione che ti consente di risparmiare fino al 15% su una serie di accessori per lo sport, dai pesi ai manubri, dagli smartwatch ai tapis roulant elettrici, dalle cyclette alle pedaliere, dalle panche per gli addominali fino ai vogatori e ai bilancieri olimpionici.

eBay Garmin: le promo attive sugli orologi

Sei un appassionato di ciclismo e ti piacerebbe avere un orologio che calcoli lo sviluppo metrico MTB? Digita eBay Garmin e approfitta dello sconto del 15% per ordinare orologi come Garmin Istinct 2. Si tratta di un modello con profili multisport (corsa, bicicletta, nuoto, allenamento funzionale ecc.) in grado di calcolare le metriche MTB sul tracciato appena percorso. In questo modo hai a disposizione tutti i dati utili a migliorare le tue performance future.

Se sei un runner o un triatleta, invece, acquista a prezzo scontato il modello Garmin Forerunner 745. Oltre ai profili dedicati ai vari sport, potrai sfruttare la lunga durata della batteria. Con il GPS e la musica attivi la batteria ha una durata di 6 ore, mentre con il solo GPS attivo ha una durata pari addirittura a 16 ore.

Devi fare una gara molto lunga? Il Garmin Forerunner è dotato di una modalità denominata UltraTac che disattiva periodicamente il GPS per ridurre il consumo di batteria. Nei lassi di tempo in cui il GPS è disattivo, l'orologio calcola la velocità e la distanza utilizzando l'accelerometro.

La ricarica dell'orologio è un pensiero che vuoi eliminare? Allora il modello perfetto per te è Fenix 7x Sapphire Solar. La batteria, infatti, si ricarica utilizzando la luce solare.

Ovviamente, questi sono solo alcuni dei modelli di orologi pensati per gli sportivi in vendita nella sezione eBay sportwatch e sui quali puoi ottenere la riduzione del 15%.

Come usufruire della promo sugli eBay orologi fitness

La promozione speciale non riguarda solo gli orologi Garmin. Potrai approfittarne per acquistare anche gli orologi per il fitness di marchi come Xiaomi e Huawei.

Usufruire delle offerte è semplicissimo. Scegli gli articoli da acquistare e clicchi sull'icona del carrello. Nella pagina di riepilogo dell'ordine trovi un box apposito in cui inserire il coupon. Una volta incollato il codice, confermi l'acquisto ed eBay applica subito la riduzione del 15% al tuo totale. A questo punto non ti resta che effettuare il pagamento con PayPal oppure con una carta di debito o di credito.