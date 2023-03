eBay scarpe: i migliori modelli per lo sport

Se sei alla ricerca di un nuovo paio di scarpe da running, scarpe da calcetto per il tuo bambino che ha iniziato la scuola calcio o semplicemente nel tuo armadio non possono mancare le sneakers più in voga, con eBay puoi fare shopping online puntando alla convenienza. Ma quali sono i modelli da acquistare approfittando del coupon eBay ?

eBay: scarpe sportive per ogni esigenza

Chi pratica una disciplina sportiva sa bene quanto sia importante scegliere la giusta calzatura, pensata per ottimizzare le proprie performance e alleggerire il peso degli allenamenti. Il sito di eBay propone una divisione per categoria e tipologia pensata per semplificare la ricerca.

Potrai scegliere tra scarpe uomo, donna o bambino e visualizzare i risultati in base al tipo di sport, come:

running

fitness

barefoot, scarpe con suole piatte e flessibili, pensate per consentire il movimento naturale del piede in caso di corsa o lunghe camminate.

Ovviamente non possono mancare i migliori marchi internazionali come Adidas e Nike per il calcio, Asics per l'atletica leggera, Brooks per i corridori, Fila per i tennisti e ancora scarpe New Balance, scarpe Salomon Speedcross 3, perfette per la corsa, e scarpe Saucony, brand che coniuga eleganza e sportività.

eBay scarpe running Asics: i modelli top

Chi pratica la corsa di sicuro avrà avuto modo di constatare la qualità di Asics,

firma giapponese nata nel 1949, che da anni costituisce un'eccellenza nel campo del running e dell'atletica leggera.

Asics produce un ampio assortimento di calzature per uomo, donna e bambino disegnate specificamente per donare comodità, leggerezza e un alto grado di ammortizzazione.

Tra le must-have impossibile non citare le Asics Gel Nimbus 24, tra gli acquisti top anche su eBay. Si tratta di un modello in grado di garantire comfort, traspirabilità e massima ammortizzazione grazie ad una tomaia in rete morbida e alla suola realizzata secondo il modello FF Blast, per garantire una perfetta distribuzione del peso del corpo sulla pianta del piede.

Altro modello immancabile è poi Asics Metaspeed Edge, tra i migliori in assoluto sia per prestazioni che per estetica. Creato per innalzare le prestazioni dei corridori più appassionati, Metaspeed Edge ha una tomaia in maglia leggera e traspirante e ammortizzazione FF BLAST TURBO. Inoltre, la suola realizzata in gomma Asicsgrip e con forma curvata, dona un appoggio completo al piede e ottimizza slancio e velocità.

Altri due modelli da citare sono poi Asics Cumulus 19 per uomo e Asics Novablast 2 Color Injection per donna, un tripudio di qualità, colori e fantasia, perfette per rendere ancora più piacevoli le proprie sessioni di running.