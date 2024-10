DOMS è una sindrome importante e caratteristica. Secondo alcuni autori, anche il muscolo cardiaco potrebbe soffrire di affaticamento ( fatica cardiaca ); questo fenomeno è stato dimostrato solo negli atleti che si dedicano a gare di lunghissima durata come ultramaratone o triathlon Hawaiano (Ironman = 4 km di nuoto, 180 km di ciclismo e maratona ). Il cuore di questi atleti, esaminato subito dopo l'arrivo, mostra un certo grado di riduzione della sua capacità di contrarsi che scompare nei successivi controlli effettuati 24-48 ore dopo. Inoltre, nel sangue , i ricercatori hanno riscontrato sostanze, come la troponina T e I cardiache , che si trovano solo in casi di danno miocardico come nell' infarto .

Cos'è la fatica cronica o sindrome da overtraining?

Uno degli aspetti più caratteristici dello sport praticato ad altissimo livello è rappresentato dalla difficoltà non solo di primeggiare nelle competizioni, ma anche di mantenere a lungo posizioni di vertice nelle graduatorie nazionali e internazionali. L'enorme aumento di individui capaci di competere ai massimi livelli, la partecipazione agli eventi di talenti provenienti dai Paesi del Terzo Mondo, le grandi incentivazioni economiche, il miglioramento delle attrezzature e dei materiali grazie alle nuove tecnologie sono alcuni dei fattori in grado di spiegare l'accresciuta competitività e con essa la difficoltà di vincere. Questo fenomeno ha avuto numerosi risvolti sul piano pratico, tra questi di interesse medico sportivo è il notevole aumento di volume ed intensità degli allenamenti. E' assai improbabile che un aumento a dismisura dei carichi lavorativi in allenamento e del numero delle competizioni ufficiali non abbia ripercussioni negative sull'organismo. Nonostante la sindrome da sovrallenamento sia studiata da più autori, uno degli aspetti più controversi è proprio la definizione di sovrallenamento il quale può essere definito come quella condizione nella quale "l'atleta è stressato da allenamenti, competizioni e fattori esterni al punto da andare incontro ad una riduzione delle sue prestazioni che permane anche dopo un appropriato periodo di riposo o di "rigenerazione".

Distinzione tra overtraining e overreaching

In scienze motorie, il termine "overtraining" definisce lo stato di sovrallenamento vero e proprio, mentre il termine "overreaching" descrive l'eccessivo affaticamento.

L'overreaching è molto più frequente dell'overtraining ed è caratterizzato da un calo della prestazione dopo esposizione acuta ad un carico eccessivo; inoltre, sempre rispetto all'overtraining, richied un periodo di riposo più breve (pochi giorni) per il ritorno alla normalità.

Su overtraining e overreaching, le questioni aperte sono:

Di che entità debba essere la diminuzione della prestazione per essere considerata significativa e quanto debba durare tale riduzione per parlare di ovetraining o di overreaching. La maggior parte degli studiosi ritiene che per "uscire" dall'overtraining non bastino pochi giorni di riposo, ma sia necessario un periodo lungo di settimane o mesi. Se il sovrallenamento colpisca oltre agli atleti di resistenza come i maratoneti anche atleti dediti ad altri tipi di discipline come il calcio, il tennis o il basket. Quanto giochino oltre ad un'errata programmazione dell'allenamento e delle gare, anche i fattori esterni (pressione psicologica, infezioni, traumi, cambiamenti di fuso orario e clima) molto importanti nelle competizioni ad alto livello.

Diagnosi di fatica cronica o sindrome da overtraining

E' importante per un allenatore saper riconoscere un atleta affetto da fatica cronica; occorre riconoscere i sintomi prima che la condizione divenga seria e costringa l'atleta ad interrompere le sue prestazioni per lungo tempo.

Oltre al calo evidente delle prestazioni, un primo indizio è dato dalla comparsa di sintomi che indicano uno stato di malessere generale.

SINTOMI UTILI ALLA DIAGNOSI

Quando affetto da fatica cronica (o sindrome da overtraining), l'atleta:

Lamenta frequenti cambiamenti d'umore, disturbi del sonno, mancanza di appetito, perdita di peso;

Diventa svogliato, apatico, disattento durante l'allenamento;

Gli allenamenti vengono svolti con sempre maggiore "fatica";

Spesso dopo gli allenamenti o le gare residua una fastidiosa dolenzia dei muscoli (dolore muscolare tardivo o DOMS).

SEGNI CLINICI CHE CONFERMANO LA DIAGNOSI PRESUNTA

Da un'attenta analisi del comportamento della Pressione arteriosa (PA) e della frequenza cardiaca (FC) a riposo, durante e dopo lo sforzo;

Da semplici misure metaboliche come la misura della concentrazione di acido lattico nel sangue in risposta ad esercizi di intensità massimale e sottomassimale.

Le alterazioni della PA e della FC dipendono in gran misura da uno squilibrio del sistema nervoso autonomo o neurovegetativo.

CLASSIFICAZIONE DIAGNOSTICA DELLA SINDROME DA SOVRALLENAMENTO (O SINDROME DA OVERTRAINING)

Ipotesi di due tipi di sindrome da sovrallenamento: simpatica e parasimpatica